UFFICIALE | Dimissioni e nuovo Direttore Sportivo: arriva l’ex Juve

Rivoluzione in vista all’interno della dirigenza con il direttore sportivo pronto a rassegnare le dimissioni

Sono giorni di grande caos in casa Marsiglia e non solo per il cambio di allenatore avvenuto a poche giornate dal via del campionato. Dopo l’addio di Marcelino dalla panchina, che ha portato i francesi a scommettere sul nome di Gennaro Gattuso, si prevede una fortissima bufera anche ai piani alti del club.

Come si legge su una nota ufficiale pubblicata sul sito dell’OM, infatti, un dirigente ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. Si tratta di Javier Ribalta, dirigente del Marsiglia finito nel mirino dei tifosi insieme al presidente Pablo Longoria. A condizionare la decisione che sembra ormai definitiva del dirigente spagnolo, sarebbe stato – tra le altre cose – il durissimo colloquio andato in scena tra i club ed i sostenitori del Marsiglia lo scorso 18 settembre.

La decisione dell’ex responsabile scouting della Juventus sarebbe maturata nella giornata di ieri, in seguito al summit andato in scena in videoconferenza nella giornata di ieri con l’azionista di maggioranza Frank McCourt e il capo del consiglio di sorveglianza Barry Cohen. Una scelta che andrebbe a colpire soprattutto il presidente Pablo Longoria, legato da un ottimo rapporto con Ribalta instaurato sin dalle due stagioni trascorse insieme nella dirigenza bianconera.

Marsiglia nel caos, Ribalta si dimette: Benatia in pole position

Tra i possibili successori di Javier Ribalta come direttore sportivo del Marsiglia, tra i favoriti in questo momento viene indicato il nome di Medhi Benatia.

L’ex difensore centrale ha intrapreso una nuova carriera da agente sportivo e potrebbe rientrare tra i profili ricercati dal club per il ruolo di ds. A favorire questa ipotesi, secondo i media francesi, sarebbe il rapporto molto stretto tra Benatia e Azzedine Ounahi, una delle stelle del Marsiglia. L’ex difensore della Juventus è infatti diventato il procuratore del centrocampista marocchino e ne cura gli interessi sportivi. Nel frattempo, il cambio in panchina ha dato i suoi primi frutti con la vittoria centrata nell’ultimo turno per 3-0 in casa contro Le Havre. Un successo che ha rilanciato il Marsiglia di Gattuso a due soli punti dalla zona Champions League.