Ritorno alla Juventus e Arabia: Del Piero svela il suo futuro | VIDEO CM.IT

Alex Del Piero è stato uno dei grandi protagonisti della festa bianconera al Pala Alpitour: le dichiarazioni dell’ex numero dieci della Juventus in zona mista

Il più acclamato per distacco nella festa bianconera del Pala Alpitour, dedicata alle celebrazioni per i 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juventus.

Alex Del Piero resta nei cuori dei tifosi bianconeri, con la leggenda della ‘Vecchia Signora’ che ha risposto con un inchino all’ovazione e ai cori (“C’è solo un capitano) del pubblico. “È stata una bellissima serata, sono contentissimo dell’accoglienza dei tifosi, mi hanno dimostrato ancora una volta il loro affetto. È stato stupendo ed emozionante. È stato divertente per tutti ritrovarsi”, le parole di ‘Pinturicchio’ in zona mista.

Del Piero: “Non sono mai andato via dalla Juve”

Del Piero dribbla i rumors su un futuro in Arabia Saudita da dirigente, anche se non smentisce sorridendo: “Non ne parliamo stasera…”. Inevitabile anche le domande su un possibile ritorno alla Juve: “Non sono mai andato via, quello che si è instaurato in 19 anni è qualcosa di unico. Non mi sento di dire che sono andato via, anche se le strade si sono divise. Chi lo sa cosa ci riserverà il futuro… La dimostrazione è stasera di quella che è l’unione e il piacere che ho io di stare qui e i tifosi con me”.

Infine, una battuta sulla Juventus di Allegri e la corsa scudetto: “Sono passate poche giornate, però la squadra è lì sopra ed è la cosa più importante. Quelle che sono le ambizioni, i risultati e gli obiettivi non sta a me dirlo: è giusto che se la vedono loro, io l’ho fatto per 19 anni… Lasciatemi tranquillo”.