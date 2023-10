Ricorso e sconfitta a tavolino: comunicato UFFICIALE

Possibile sconfitta a tavolino dopo la presentazione del ricorso: il giudice sportivo deve decidere dopo il reclamo

Il giudice sportivo si riserva di decidere sul ricorso presentato per vedersi attribuita la vittoria a tavolino. Siamo nel Girone A della Serie D, la partita sotto i riflettori della giustizia sportiva è quella tra RG Ticino e Città di Varese.

Un incontro terminato 2-2 con gli ospiti protagonisti di una rimonta conclusa nei minuti finali. Il doppio vantaggio del Ticino firmato da Buongiorno, autore di una doppietta a cavallo dei due tempi. Gli ospiti però tengono botta e prima riescono ad accorciare con Palazzolo, poi trovano il pari in pieno recupero con Furlan.

Un punto conquistato in pieno recupero che potrebbe però essere ‘cancellato’ dalla giustizia sportiva. Il Ticino ha, infatti, preannunciato ricorso per la presenza in campo di Enzo Cassano, portiere del Città di Varese, che non sarebbe stato tesserato regolarmente.

Il giudice sportivo si è riservato di decidere, come si legge nel comunicato dove si leggono i provvedimenti per la giornata disputata lo scorso weekend.

Rg Ticino-Città di Varese: possibile 3-0 a tavolino

In Serie D potrebbe quindi cambiare il risultato di Rg Ticino-Città di Varese: il 2-2 arrivato al 90′ potrebbe tramutarsi in una vittoria a tavolino per la squadra di casa che guadagnerebbe così due punti in classifica (mentre gli ospiti ne perderebbero uno rispetto al verdetto del campo).

Da Varese però professano tranquillità anche nel comunicato stampa con cui confermano la notizia del ricorso. La società garantisce che è pronta “a rispondere agli organi competenti nella consapevolezza e nella certezza di aver agito nel pieno rispetto delle regole”. Si attende quindi ora il verdetto del giudice sportivo che riguarderà il tesseramento, corretto o meno, di Cassano: il portiere è stato schierato anche nelle prime giornate di campionato e nessuna delle avversarie del Città di Varese ha presentato ricorso.

L’eventuale sconfitta a tavolino toglierebbe un punto al Varese (attualmente sesto con 12 lunghezze) e ne farebbe guadagnare 2 al Ticino (ora a quota 10) con conseguente sorpasso in classifica.