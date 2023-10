Napoli, tegola Anguissa: UFFICIALE l’esito degli esami

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, gli Azzurri hanno fatto il punto della situazione sugli infortunati

La sosta delle Nazionali rappresenta un turning point importante. Non è un caso che proprio in queste ore a prendersi la scena sono state le indiscrezioni sulla trattativa Conte-Napoli, al momento bloccata. Il patron De Laurentiis, infatti, non ha trovato l’accordo con l’ex allenatore del Tottenham e dunque Garcia rimane al timone della compagine azzurra.

Nel frattempo con una nota ufficiale gli Azzurri hanno fornito ragguagli importanti in merito alle condizioni di Anguissa. Infortunatosi nel corso della gara contro la Fiorentina, l’ex Fulham ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Motivo per il quale il centrocampista ha svolto terapie personalizzate. Non sono stati svelati ancora i tempi di recupero, ma è probabile che Anguissa possa essere a rischio per la gara di Champions con l’Union Berlino e per l’appuntamento contro il Milan. Ecco il report completo:

“Anguissa, che si era infortunato durante la gara contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha svolto terapie.

Rrahmani ha lavorato in gruppo. Juan Jesus ha svolto la prima parte di allenamento con il gruppo e di seguito lavoro personalizzato. Allenamento personalizzato anche per Gollini. Assente Politano per uno stato influenzale.”