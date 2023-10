Monza, Galliani jr esalta Colpani: “Berlusconi era arrabbiato”

Il figlio dell’Ad del club brianzolo è intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play: “Quando calcia è sempre velenoso, anche dalla lunga distanza. Speriamo che continui così”

L’uomo in più del Monza di Palladino è stato fin qui Andrea Colpani, autore di 4 gol nelle prime otto giornate di campionato e di prestazioni che hanno attirato su di lui anche l’interesse delle big. Il classe ’99 era il ‘pupillo’ di Silvio Berlusconi, come rivelato a Tv Play dal figlio di Adriano Galliani.

“La crescita di Andrea è sotto gli occhi di tutti – ha detto Gianluca Galliani – Lui era lo strapreferito del presidente Berlusconi. Lo conobbe da bambino e posso rivelarvi che fosse arrabbiato per il fatto che non giocasse con continuità. Ma il mister ha fatto bene, ora è cresciuto tanto e i risultati si vedono. Sulla mancata convocazione in Nazionale? Spalletti è un amico, non mettetemi in difficoltà…”.

Per Colpani, il Monza ha investito circa 9 milioni di euro: “Quando spendi certe cifre è perché ci credi tanto – ha sottolineato – È un ragazzo d’oro e abbiamo festeggiato da poco le sue cento partite con il Monza. Quando calcia è sempre velenoso, anche dalla lunga distanza. Speriamo che continui così”.

Monza, Galliani allo scoperto: “Offerta clamorosa per Palladino”

Restando sul Monza, Galliani ha svelato un retroscena importante su Palladino, allenatore ormai da tempo nel mirino di club importanti.

“Questa estate ha ricevuto un’offerta clamorosa – le parole dell’Ad dei brianzoli a ‘monza-news.it’ – Ma ha mantenuto la parola data a Silvio Berlusconi ed è rimasto. Chapeau. Se ho paura che un giorno possa andare in una tra Inter, Milan e Juventus? Credo che un giorno ci andrà – ha risposto in conclusione – e io sarò felice per lui”.