L’Inter blinda le fasce: ecco come cambia il futuro degli esterni nerazzurri

Da Dimarco a Dumfries passando per i nuovi arrivi Cuadrado e Carlos Augusto: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e sui nerazzurri

Nelle ultime ore ha parlato Federico Dimarco, esterno sinistro dell’Inter: “I terzini più forti? Marcelo del Real Madrid, aveva una classe che pochi terzini hanno avuto insieme a Roberto Carlos. I più forti al giorno d’oggi? Io metterei Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes. Io mi colloco come gli altri. Il ruolo del terzino è cambiato, è diventato anche più divertente a differenza di prima. A volte ti ritrovi in mezzo al campo a giocare, prima il terzino faceva il terzino. E poi fare gol e assist è divertente”.

L’esterno sinistro dell’Inter si è escluso da questa speciale classifica nonostante il suo rendimento strabiliante negli ultimi mesi tanto che, nelle prossime settimane, dovrebbe arrivare anche un rinnovo di contratto proprio con i nerazzurri a cifre raddoppiate rispetto ai termini attuali. Ad oggi, Dimarco percepisce circa 2 milioni di euro all’anno che potrebbero diventare quattro.

Dumfries, Carlos Augusto e Cuadrado: cosa succede con gli altri tre

Discorso analogo, non sulle cifre però, per Denzel Dumfries, esterno di fascia destra della Beneamata. Anche l’olandese si è espresso, in questo caso proprio in merito all’argomento, affermando la sua volontà di continuare con i colori nerazzurri ed esprimendo una certa curiosità in vista del rinnovo.

Insomma, Dumfries e Dimarco sembrano destinati a restare a lungo all’Inter. E invece Carlos Augusto e Cuadrado? Il primo, arrivato nell’ultima finestra di calciomercato, sta facendo salire partita dopo partita la caratura delle sue prestazioni e, salvo offerte irrinunciabili, potrà restare ancora per diverso tempo con la maglia della Beneamata allenata da Simone Inzaghi. Il secondo invece, arrivato da svincolato, si giocherà le sue carte in questa stagione. Dopo un buon inizio, Cuadrado ha accusato un piccolo infortunio muscolare, ma ora è tornato e, al rientro dalla sosta, sarà pronto a dare il suo apporto alla causa del club meneghino.