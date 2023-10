La rinascita di Zirkzee: così Thiago Motta lo ha reso indispensabile

Zirkzee, sotto la guida di Thiago Motta, sta trovando la sua dimensione ed è un giocatore a dir poco fondamentale per il Bologna

Il Bologna, prima della sosta per le nazionali, ha giocato in casa dell’Inter; una partita dove i ragazzi di Thiago Motta hanno dimostrato di essere tra le squadre più in forma del campionato. Nonostante il doppio svantaggio, i rossoblù sono riusciti a rimontare la partita grazie ad una precisa identità di gioco e alla voglia di imporre il proprio gioco. La rete del definitivo pareggio è stata realizzata da Zirkzee, giocatore che sta dimostrando di essere fondamentale per il sistema di gioco di Thiago Motta.

Due gol e un assist per il un centravanti che sta dimostrando tutta la sua importanza all’interno del sistema di gioco del Bologna. In questa prima parte di stagione, il classe 2001 sta facendo vedere tutte le sue qualità in un sistema di gioco, il 4-2-3-1, che sembra essere perfetto per le caratteristiche del giocatore.

Thiago Motta non solo fa esprimere nel migliore dei modi la propria squadra da un punto di vista del gioco ma valorizza anche gli elementi a disposizione; uno di questi è, senza dubbio, Zirkzee. Centravanti abile nel far giocare bene i propri compagni, svaria su tutto il fronte offensivo e, con i suoi movimenti, favorisce anche gli inserimenti dei propri compagni.

Thiago Motta e la crescita di Zirkzee: giocatore fondamentale

Nel match di San Siro, contro l’Inter, abbiamo visto tutta l’importanza di Zirkzee; il centravanti, nel quadrilatero offensivo del Bologna, ha messo in costante difficoltà i nerazzurri e il suo movimento ha provocato gli errori della difesa di Inzaghi in occasione del due a due definitivo.

La crescita di Zirkzee è merito di vari fattori tra cui, ovviamente, un ragazzo migliorato da quando era al Bayern Monaco; l’esperienza con il club bavarese, all’interno di una squadra di rango internazionale, è stata sicuramente fondamentale per un ragazzo che ha avuto modo di vivere l’ambiente bavarese. Giocare in una squadra come il Bayern Monaco, per un giovane calciatore, fa tutta la differenza del mondo.

L’esperienza a Parma, invece, non è stata poi così fortunata complice la lesione del legamento collaterale che lo ha costretto a terminare la stagione in anticipo. Ora a Bologna sta finalmente trovando la giusta continuità di rendimento e, grazie al sistema di gioco di Thiago Motta (che sta ama lavorare con questo tipo di calciatori) è diventato sempre più fondamentale e vuole essere protagonista all’interno di una stagione iniziata nel migliore dei modi.