Juve, i tifosi pazzi per Zidane: lo vogliono in panchina, Elkann ha deciso

Grande serata per la Juventus quella di ieri sera. Al Pala Alpitour una grande parata di stelle a tinte bianconere hanno animato l’evento, emozionando i tifosi accorsi alla festa “Together – A Black&White Show”, organizzata dalla società bianconera

Una notte, quella di ieri, che ha fatto rivivere emozioni indelebili ai tifosi bianconeri e che ha messo in mostra, qualora ce ne fosse bisogno, l’attaccamento del popolo juventino verso icone del passato. Il più acclamato è stato Del Piero… ma una nota d’onore la merita anche Zidane.

Il popolo bianconero ieri ha avuto modo di concedersi una carezza sul cuore. Questo periodo storico non è dei migliori per la ‘Vecchia Signora’, tra assenza di trofei e questioni extra-campo, e potersi godere alcuni idoli del passato ha sicuramente rinvigorito il tifo bianconero.

Una serata deluxe al Pala Alpitour – ironia della sorte, per i non torinesi, a due passi dall’Olimpico Grande Torino – che ha permesso attraverso l’evento ‘Together – A Black&White Show’ di celebrare i 100 anni della proprietà della Famiglia Agnelli. Un legame forte con Torino e con la Juventus festeggiato ieri sera.

I tifosi della Juventus acclamano Alessandro Del Piero e forse non è neanche una notizia. Tra i più amati, anche Zinedine ‘Zizou’ Zidane. Icona della Juventus di fine anni ’90 e calciatore tra i più forti di sempre. Un legame mai interrotto, nonostante il cuore del francese sia diviso a metà col Real Madrid. Lo stesso ex numero 21 spiega: “È molto bello essere qua con tutta questa gente e la famiglia della Juventus. Io alla Juve? Fino a quando sarò allenatore se ne parlerà, vedremo”. L’ex asso transalpino, tuttora tra i migliori allenatori in circolazione, non chiude le porte a un futuro in bianconero sulla panchina dell’Allianz Stadium. E i tifosi sognano.

Nel pomeriggio di ieri, nelle ore precedenti alla festa, qualche tifoso ha avuto la fortuna di incrociare al J hotel lo stesso Zizou che stava arrivando per unirsi ai suoi vecchi amici della Juve. Alla Continassa, delirio per il francese. Sui social, poi, c’è chi lo chiama a gran voce e lo vorrebbe alla guida della formazione bianconera.

Juventus, per la panchina John Elkann conferma mister Massimiliano Allegri

Attore non protagonista della serata di ieri, mister Max Allegri, presente al Pala Alpitour assieme ai suoi giocatori non chiamati dalle nazionali. L’allenatore livornese esce ‘vincitore’ dalle parole della proprietà nei suoi confronti.

Lunedì il l’amministratore delegato di Exor John Elkann, proprietario del club e garante della tradizione della Famiglia, ha inaugurato il nuovo museo presso l’Allianz Stadium. Un J Museum più moderno, che la società vuole arricchire il prima possibile.

Alla presentazione, presenti molti dello stato maggiore bianconero, come il Presidente Ferrero, il responsabile dell’area sportiva Calvo, il direttore Giuntoli e i due allenatori: delle Juventus Women, Montemurro, e della prima squadra, Allegri. Elkann ha parlato anche di Allegri, rafforzandone la posizione all’interno della Juve: “Allegri ha contribuito a riempire questa sala e contiamo su di lui”. Insomma, da parte della società c’è riconoscenza e fiducia, con buona pace dei tifosi che ieri invocavano Zidane sulla panchina.

La posizione del tecnico, poi, si è ulteriormente rinsaldata proprio nella serata di ieri: Allegri ha preso la parola, dimostrandosi calato nel mondo Juventus e chiamando ancora una volta a rapporto i tifosi: una variabile chiave, dice Max, per questa stagione. La stagione è lunga ma nonostante Zizou non chiuda la porta, al momento alla Continassa la guida tecnica non è in discussione.