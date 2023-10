Hellas Verona, Doig lascia il ritiro della Scozia U21: il motivo

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della Scozia è emersa la decisione su Josh Doig. Le ultime sul terzino dell’Hellas Verona

Dopo un inizio di stagione esaltante, coincise con le vittorie contro Empoli e Roma, nelle ultime uscite ufficiali l’Hellas Verona ha stentato non solo in termini di punti ma anche sotto il piano del gioco. Sono appena due i punti conquistati nelle ultime cinque giornate di campionato per i gialloblu, che occupano al momento il sedicesimo posto in classifica in coabitazione con il Genoa.

Dopo la sosta delle Nazionali, la compagine di Baroni sarà attesa da un doppio impegno tutt’altro che banale contro Napoli e Juventus. Il tecnico degli scaligeri si aspetta risposte importanti dai ragazzi. Tuttavia, la questione legata agli infortuni potrebbe rappresentare una variabile importante. A tal proposito, da monitorare la situazione legata a Josh Doig. Lo scozzese, come annunciato dal profilo ufficiale della sua Nazionale Under 21, è stato costretto a lasciare il ritiro. Reduce da un infortunio alla caviglia destra, Doig sperava di poter fornire il suo contributo nella compagine scozzese. Tuttavia, probabilmente per evitare di forzare una situazione non ancora risolta al 100%, Doig ha fatto ritorno in Italia. Vi forniremo comunque ulteriori ragguagli nel caso in cui emergessero novità in tal senso.