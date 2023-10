Firma e addio: ribaltone Cristiano Ronaldo, è già tutto deciso

Spunta la data del ritiro di Cristiano Ronaldo: il portoghese ha preso la decisione sul futuro, ecco quando smetterà

La fine della carriera di uno dei più forti calciatori di sempre non è poi così lontana. Cristiano Ronaldo pianifica il suo futuro e lo fa pensando anche al momento in cui dovrà appendere gli scarpini al chiodo.

Un momento che è lontano ancora, ma non così tanto. CR7 si gode la sua esperienza in Arabia Saudita, dove a suon di gol sta dimostrando di poter fare ancora la differenza. Doveva essere un ritiro dorato, è diventato all’improvviso un campionato emergente dove competere con alcuni dei ‘vecchi’ amici e rivali di sempre. Per Ronaldo il futuro è ancora in Arabia Saudita, stando a quanto riportato dal ‘Daily Mail’: il portoghese ha intenzione di prolungare il suo contratto con l’Al Nassr fino al 2027 con l’obiettivo di partecipare ai Mondiali 2026.

L’ultimo atto di una carriera internazionale fatta di gol e trionfi, ma anche qualche delusione come quella del torneo in Qatar. Proprio per questo Cristiano Ronaldo vuole l’ultimo ballo nella manifestazione iridata che si giocherà tra Canada, Usa e Messico tra tre anni.

Ronaldo programma il ritiro: già decisa la data

Sarà quella l’occasione per vestire l’ultima volta la maglia del Portogallo, prima del passo d’addio al calcio giocato che arriverebbe ad inizio 2027.

La data cerchiata in rosso da Ronaldo è quella lì, quando avrà 42 anni e forse voglia di iniziare una nuova vita lontano dai terreni di gioco. Questi i programmi di CR7 che ovviamente dovrà anche vedere se il ct del Portogallo vorrà ancora puntare tra tre anni su un calciatore molto ingombrante ma anche avanti con gli anni.