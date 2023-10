Via libera Juventus: pur di cacciarlo, lo pagano loro

La Juventus valuta il possibile scenario per gennaio e fiuta il grande colpo dalla Premier League

Lo scontro totale tra il calciatore e il club inglese apre le porte a varie possibilità di mercato e, tra le tante formazioni interessate, ci sarebbe anche quella allenata da Massimiliano Allegri

Jadon Sancho può tornare di moda in ottica Juve. Dopo l’indiscrezione del ‘Sun’ di qualche giorno fa che riportava l’interesse dei bianconeri per l’ala inglese, arrivano ulteriori conferme sul suo addio al Manchester United. Come riporta ‘The Mirror’, la frattura tra il calciatore ed Eric Ten Hag sembra insanabile, con il club che è pronto a mettere alla porta il classe 2000. Una decisione radicale scaturita anche dal rapporto ormai compromesso tra il giocatore ex Dortmund e gli altri compagni, che sarebbero influenzati negativamente da lui. L’enorme potenziale dell’esterno inglese, che sembrava tra i più forti della sua generazione, non potrà più sbocciare in quel di Manchester: che sia Torino la sua prossima casa? Intanto lo United, pur di liberarsene, sarebbe disposto a mandarlo in prestito pagando totalmente il suo importante stipendio. Un assist per chi ci cerca un rinforzo di spessore in attacco.

Sancho al Manchester United, un’esperienza fallimentare

Arrivato nella sponda rossa di Manchester per una cifra pari a 85 milioni, il calciatore della nazionale inglese ha deluso le tante aspettative, finendo ai margini della rosa dei Red Devils.

Sbarcato nel luglio 2021, il talento cresciuto nelle giovanili del Manchester City ha collezionato 58 presenze e soltanto 9 gol con la maglia dello United. Un netto passo indietro rispetto alle mostruose cifre che aveva trovato in Bundesliga, in cui era stato il calciatore più giovane della storia ad arrivare a quota 30 gol. Ora non c’è più spazio per lui nel suo club e la rottura con l’allenatore è sempre più netta, tanto da mettere un calciatore prelevato per oltre 80 milioni fuori rosa. La Juve osserva, Jadon Sancho potrebbe fare comodo a Massimiliano Allegri.