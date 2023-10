Tutti pazzi per Scalvini, si scatena il derby di mercato

Tutti pazzi per Giorgio Scalvini: il difensore dell’Atalanta fa impazzire i top club, il derby di mercato è pronto a scatenarsi

Una titolarità inamovibile e un interesse nei suoi confronti che continua a crescere. Giorgio Scalvini sembra destinato a diventare un punto fermo della nazionale italiana, ma non sembra semplice per l’Atalanta allontanare l’interesse dei top club italiani ed europei.

Il classe 2003 è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2027, ma sono tante le squadre che continuano a seguire i progressi del difensore cresciuto nel vivaio orobico. Le big di Serie A provano a non mollare la presa: Juventus, Napoli, Inter e Milan sognano in grande, ma l’Atalanta non demorde e punta a trattenere il proprio gioiellino o quantomeno a ricavare il più possibile da una sua cessione.

Scalvini conquista tutti: è derby madridista tra Real e Atletico

E come successo per Hojlund, ceduto al Manchester United, la preferenza della società bergamasca sarebbe probabilmente quella di cedere il ragazzo all’estero, anche per non rinforzare le dirette concorrenti.

Vero che dall’ultimo mercato la ‘Dea’ ha ottenuto plusvalenze importanti, soprattutto con l’attaccante danese e quindi non ha necessità impellente di vendere, ma è anche vero che Scalvini continua a piacere tanto e sarà difficile respingere gli assalti dalle varie società. E oltre ai club in Serie A ci sono le compagini di Premier che continuano a seguirlo con attenzione, ma occhio ad un possibile derby di mercato tutto spagnolo.

Il giornalista turco Ekrem Konur di ‘Top Mercato’ ha infatti riferito come Real Madrid e Atletico Madrid stiano seguendo con attenzione i progressi della stellina nerazzurra. Il club spagnolo è intenzionato a ringiovanire il proprio reparto arretrato e Scalvini viene visto come uno dei giocatori migliori per costruire le basi di una nuova difesa. Anche il ‘Cholo’ Simeone sta studiando nuovi colpi per la propria difesa e, con il passaggio ormai consolidato alla difesa a tre, un giocatore come Scalvini fa gol al tecnico argentino, anche lui intenzionato a rinnovare il proprio reparto con volti più giovani. Certo, entrambe le compagini iberiche dovranno essere in grado di soddisfare le richieste atalantine. Difficile però che i nerazzurri decidano di lasciar partire il proprio gioiellino a stagione in corso.