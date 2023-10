Tutti pazzi per l’armeno: la Juve sfida le milanesi

Il giocatore classe 2000 può lasciare la Russia per trasferirsi in Serie A: lo vogliono le grandi del calcio italiano

Dalla Russia alla Serie A. Milan, Inter, Fiorentina e Juventus sono pronte a darsi battaglia per il talento armeno del Krasnodar.

Stiamo parlando di Eduard Spertsyan, che secondo quanto riportato da Sportmediaset, sarebbe finito nel mirino dei quattro club sopracitati.

Juve, sfida a Milan e Inter per Spertsyan

Il giocatore, che lo scorso 7 giugno, ha compiuto 23 anni, in estate è stato ad un passo dall’approdo al Sassuolo.

Il suo sbarco in Italia potrebbe, dunque, arrivare un anno dopo. Nel frattempo Spertsyan è rimasto in Premier Liga, in Russia, e con la maglia del Krasnodar ha realizzato cinque gol e tre assist in undici match di campionato disputate.

Il numero dieci, nell’ultima partita, contro l’FK Rostow, ha giocato da mezzala destra, segnando una rete e un passaggio decisivo nel 3 a 2 finale. Il contratto di Eduard Spertsyan con il club russo scadrà il 30 giugno 2026. Lo scorso anno furono 41 le gare giocate (ben 3441 minuti), tra campionato e Coppa di Russia: i centri messi a segno sono stati 14, così come gli assist. La sua valutazione attuale è di 15 milioni di euro.