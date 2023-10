Tutti amano questa bandiera del Milan: suo figlio può giocare in Serie A

Il figlio di una vecchia bandiera del Milan può tornare a giocare nel massimo campionato italiano; occhio al prossimo mercato invernale

Nell’ultima giornata di Serie A, l’ottava, abbiamo assistito alla sfida tra Genoa e Milan; una partita intensa con gli ultimi minuti decisamente intensi. Prima il gol di Pulisic (che ha portato a non poche polemiche per un possibile controllo di braccio da parte dell’esterno rossonero) poi i due portieri espulsi con Giroud a difendere i pali del Milan compiendo anche un decisivo intervento nel finale di partita.

Per quanto riguarda la classifica si tratta di un successo fondamentale da parte dei rossoneri che, complice il mezzo passo falso dell’Inter, vivranno da capolista la sosta per la nazionale. Diverso il discorso sul Genoa; i ragazzi di Gilardino hanno quattro punti di vantaggio sulla zona salvezza e dovranno lottare fino alla fine per la permanenza nel massimo campionato italiano.

Contro il Milan è mancato Retegui la cui assenza si è fatta sentire all’interno dei novanta minuti di gioco. Il centravanti, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di avere le qualità per prendersi sulle spalle il Genoa e trascinarlo alla salvezza. Un giocatore come lui, nella sfida ai rossoneri, avrebbe fatto sicuramente comodo considerando anche l’apporto realizzativo che sta dando in questo inizio di stagione.

Genoa, possibile innesto in attacco: piace Roko Simic

Proprio per quanto concerne il reparto offensivo, il Genoa sembra intenzionato ad intervenire sul mercato con l’obiettivo di rinforzare l’attacco a disposizione di Gilardino. L’obiettivo del club, come detto, è quello di ottenere la salvezza il prima possibile; per farlo serve avere degli attaccanti in grado di portare punti importanti.

In caso di assenza di Retegui serve un centravanti che possa andare a sostituire il classe 1999 nel migliore dei modi. Ecco perché il Genoa sembra stia pensando ad un rinforzo nel prossimo mercato di gennaio; un nome che sembra attirare particolarmente l’attenzione del club è quello di Roko Simic. Centravanti classe 2003 in forza al Salisburgo ha realizzato, fino a questo momento, quattro gol in stagione.

Il suo contratto scade il prossimo trenta giugno 2025 ma sembra esserci la possibilità di un prestito di sei mesi con diritto di riscatto. Roko Simic porta ricordi importanti dal momento che è il figlio di Dario Simic, ex difensore del Milan che ha indossato per diversi anni la maglia rossonera. A distanza di anni, dunque, potrebbe esserci un altro Simic nel massimo campionato italiano; il Genoa potrebbe decidere di puntare sul classe 2003 per rinforzare il proprio reparto offensivo.