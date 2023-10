Squalifica Sarri: occhio al “precedente Mourinho”

Sarri potrebbe essere squalificato per la prossima giornata di campionato; occhio, da questo punto di vista, al precedente Mourinho

Nell’ultimo turno di campionato, abbiamo assistito ad una partita tanto intensa quanto bella; parliamo di Lazio Atalanta con i biancocelesti capaci di andare, nel giro di sei minuti, sul doppio vantaggio. Partenza fortissima da parte dei ragazzi di Sarri che poi hanno subito il ritorno dei bergamaschi; il match sembrava potersi concludere con un punto a testa prima dell’inserimento, nei minuti finali, di Vecino. Un gol importantissimo per la Lazio e un campionato dove serviva una svolta per iniziare a risalire la classifica dopo l’inizio decisamente complesso.

Abbiamo parlato del gol del tre a due di Vecino; una rete che ha regalato gioia immensa al popolo biancoceleste. Discorso un minimo diverso per Sarri. Il tecnico, dopo il gol vittoria, è stato espulso dal direttore di gara (Orsato) a causa di una protesta ritenuta dall’arbitro eccessiva. Situazione che porterà alla squalifica dell’allenatore per, almeno, una partita. La discriminante riguarda se, nel referto, dovessero essere riportati insulti gravi; in quel caso Sarri potrebbe saltare più di un match.

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio affronterà il Sassuolo; un match dove Immobile e compagni non potranno, molto probabilmente, contare su Sarri. Una situazione dove bisogna far attenzione al precedente di Mourinho.

Sarri come Mourinho? Il precedente sulla squalifica

Il tre maggio scorso si giocò Monza Roma; partita terminata uno a uno con i gol di El Shaarawy e Caldirola. Match tranquillo per quanto successo sul campo ma tremendamente accesso nel post con le dichiarazioni di Mourinho; l’allenatore portoghese, infatti, non ebbe parole al miele per il direttore di gara di quella partita, Chiffi.

Dichiarazioni pesanti da parte del tecnico giallorosso che portarono, inevitabilmente, a delle conseguenze con Mourinho squalificato per dieci giorni a partire dall’inizio di questo campionato. Il portoghese, come in molti ricorderanno, non era presente sulla panchina della Roma per i match contro Salernitana e Verona; la squadra, nei primi centottanta minuti di Serie A, è stata affidata a Bruno Conti.

Non solo la squalifica di due turni di campionato ma anche una multa di cinquanta mila euro; sono costate molto care, dunque, le parole di Mourinho nei confronti di Chiffi al termine di Monza Roma. Un precedente che deve essere da insegnamento per i vari allenatori tra cui anche Sarri; il tecnico biancoceleste, molto probabilmente, non potrà guidare i suoi a Reggio Emilia con la speranza di non ricevere una squalifica superiore alla singola giornata.