Sosta benedetta: torna in bianconero dopo tre mesi

Sosta nazionali e campionato che si ferma; una pausa che potrebbe risultare fondamentale per una squadra della Serie A

Il massimo campionato italiano si ferma per la sosta nazionali; la arriva al termine del primo ciclo di partite che ha lasciato delle indicazioni importanti in tutte le parti della classifica. La lotta per lo scudetto vedrà protagoniste sicuramente Inter e Milan ma non possiamo dimenticarci della Juventus considerando la non presenza dei bianconeri nelle competizioni europei.

Anche per quanto riguarda il discorso salvezza sono diversi i discorsi da fare con diverse squadre in grande difficoltà e una di queste è, senza ombra di dubbio, l’Udinese. I friulani, dopo otto partite di campionato, hanno ottenuto zero vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte; rendimento decisamente negativo per una squadra che ha subito dodici gol segnandone solamente quattro.

Un problema realizzativo dipeso anche per la cessione di Beto, un punto di riferimento per l’Udinese nella scorsa stagione. Serve trovare una soluzione e, da questo punto di vista, la sosta per le nazionali è a dir poco fondamentale; saranno giorni importantissimi per una squadra che deve trovare il modo di risalire la classifica. La situazione, dopo otto giornate, non è per nulla semplice ma la rosa ha le qualità per uscire da questo momento.

Udinese, sta per tornare: recupero fondamentale

Abbiamo detto di come l’Udinese abbia iniziato la stagione non nel migliore dei modi; serve un cambio di marcia netto da parte del club friulano il cui primo impegno, dopo la sosta per le nazionali, ci sarà la partita casalinga contro il Lecce. Una sfida delicatissima per il club friulano che non ha alternative se non quella di conquistare i tre punti.

Sottil, la cui fiducia è stata confermata dalla società, potrà contare su un giocatore in grado di dare un contributo importante alle squadre. Stiamo parlando di Masina che, in questa stagione, non è ancora riuscito a dare il suo contributo; difensore centrale in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro e di esterno a tutta fascia. Una duttilità tattica fondamentale per il sistema di gioco dei friulani.

Masina può andare a fornire un contributo fondamentale alla sua squadra e, proprio per questo, il suo ritorno può andare a rappresentare una soluzione decisamente fondamentale per Sottil e gioco dell’Udinese. Contro il Lecce, match in programma il prossimo ventitré ottobre alle 18.30, il tecnico dei friulani punta ad avere a disposizione un giocatore in grado di aiutare la squadra verso la risalita della classifica.