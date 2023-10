Scelta fatta, Paulo Sousa esonerato: panchina a Inzaghi | CM.IT

La Salernitana ha compiuto la sua scelta: esonero per Paulo Sousa e panchina affidata a Filippo Inzaghi, si attende l’annuncio

La scelta è stata fatta, ora si attende solo l’annuncio. Dopo un paio di giorni di riflessioni e trattative, la Salernitana ha deciso di sollevare dall’incarico Paulo Sousa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il club granata annuncerà l’esonero nelle prossime ore e contestualmente indicherà in Filippo Inzaghi il successore del portoghese.

Una decisione attesa dopo la pesante sconfitta contro il Monza e una classifica che piange: appena tre punti e penultimo posto in classifica. Una situazione che ha spinto il presidente Iervolino ad agire in maniera decisa e immediata: esonero per Paulo Sousa e panchina affidata a Inzaghi.

L’ex attaccante del Milan è reduce dall’esperienza alla Reggina dove, in una situazione societaria molto particolare, è riuscito a portare la squadra amaranto ai playoff. Questa volta avrà una missione diversa: tirare fuori il prima possibile la Salernitana dalla zona retrocessione e far partire un nuovo progetto che possa far crescere la squadra.