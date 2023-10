Martinez Quarta, il retroscena: dopo la fine della partita con la Fiorentina…

Martinez Quarta è il difensore della Fiorentina; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale viola

La Fiorentina, dopo la stagione scorsa (con la finale della Coppa Italia e della Conference League) vuole essere protagonista anche quest’anno e le possibilità sembrano esserci. I ragazzi di Italiano hanno una precisa idea di calcio e vogliono farla vedere contro qualsiasi avversario. Una caratteristica che può portare lontano il club viola.

Uno dei grandi protagonisti della Fiorentina è, senza ombra di dubbio, Martinez Quarta; il centrale sta dimostrando, partita dopo partita, di essere un giocatore fondamentale per il sistema di gioco di Italiano in entrambe le aree di rigore e questo certifica la voglia della squadra di andare a dominare l’avversario.

Martinez Quarta come ha giocato l’ultima partita contro il Napoli

La Fiorentina ha giocato l’ultima partita di campionato in casa del Napoli; uno dei match più belli disputati dal club viola per intensità, atteggiamento e soprattutto coraggio come ad esempio quello mostrato da Italiano nel mettere Arthur su Lobotka lasciando libero Bonaventura. Una scelta che ha premiato con la rete del due a uno da parte del club viola.

Un altro dei grandi protagonisti della vittoria della Fiorentina è stato, senza ombra di dubbio, Martinez Quarta. Il difensore è, forse, l’emblema del coraggio del club viola considerando come sia capace di essere pericoloso dal punto di vista offensivo. Una dimostrazione sta nel gol del momentaneo uno a zero con il centrale che ha colpito il palo con un grande inserimento all’interno dell’area di rigore avversaria.

Fantacalcio: i voti di Martinez Quarta

Difensore che, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando una crescita continua sotto tutti i punti di vista; Martinez Quarta, inoltre, è uno dei giocatori in grado di regalare diverso soddisfazioni al Fantacalcio tra gol e assist. In stagione ha disputato sei partite di campionato sulle otto giocate dai viola.

L’esordio, contro il Lecce, non è stato poi così positivo. L’ammonizione presa gli ha fatto prendere quattro e mezzo; da quel momento, però, Martinez Quarta non ha più sbagliato una partita. Sia contro l’Atalanta sia contro l’Udinese ha realizzato un gol che gli è valso, in entrambi i casi, un bel dieci.

Ottime prestazioni anche contro Frosinone e Cagliari dove si è guadagnato un bel sei e mezzo; arriviamo poi alla gara con il Napoli dove, oltre ad una grande prova difensiva, è stato anche pericoloso nell’area dei partenopei. Il sei e mezzo è diventato sei a causa del cartellino giallo ricevuto.

Martinez Quarta come ha commentato su Instagram

Nell’account Instagram di Martinez Quarta, la maggior parte dei post sono di natura calcistica. Il difensore ha voluto anche commentare quanto successo in casa del Napoli in una partita dove il club viola ha vinto per tre a uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Martinez Quarta (@chinomartinezquarta96)

Martinez Quarta nella probabile formazione contro l’Empoli

La prossima partita di campionato vedrà la Fiorentina sfidare in casa l’Empoli; un match che rappresenta una grande occasione per il club viola. Situazione di classifica ottima e possibilità di migliorarla ulteriormente; trovare la giusta continuità in un campionato come quello italiano non è per nulla semplice ma Nico Gonzalez e compagni hanno la possibilità per essere grandi protagonisti.

Nell’undici titolare ci sarà, sicuramente, Martinez Quarta; il difensore ha dimostrato di poter essere determinante non solo nella sua area di rigore ma anche in quella avversaria. Il giocatore sta avendo una crescita esponenziale e rappresenta una soluzione importante nel sistema di gioco di Italiano.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza, ovviamente, del centrale dal primo minuto. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Kayode; Mandragora, Arthur Melo; Brekalo, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola

Martinez Quarta nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo parlato dell’importanza, fino a questo momento, di Martinez Quarta; giocatore veramente determinante e in grado di portare diverse soluzioni all’interno del 4-2-3-1 di Italiano. Andiamo a vedere, fino a questo momento, le statistiche aggiornate del centrale difensivo.

Gol: due

Assist: uno

Ammonizioni: due

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 7.25

Martinez Quarta, difensore fondamentale: contributo anche offensivo

La Fiorentina è una delle squadre più belle di questa prima parte di stagione; terzo posto in classifica a parti punti con la Juventus (diciassette) e la voglia di continuare a sorprendere. Gli obiettivi del club viola sono importanti: lottare fino alla fine per un posto nella prossima Europa con la speranza che possa essere la Champions e arrivare, nuovamente, in fondo in Conference League.

Una squadra con la voglia di dominare l’avversario dal primo all’ultimo minuto e che sta dimostrando di poter trovare la via della rete in qualsiasi modo. Contributo anche dalla difesa, in particolar modo da Martinez Quarta che lo potremmo definire una sorta di attaccante aggiunto. I suoi tempi di inserimento ma anche le letture difensive, la capacità nell’uno contro uno sono tutte caratteristiche che possono risultare fondamentali per il proseguo della stagione.