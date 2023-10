Lukaku ancora in Serie A: 43 milioni al Chelsea

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere ancora in Italia: la Roma desidera l’acquisto a titolo definitivo, ma serve la Champions e la concorrenza è tanta

“Tanti parlano di me, io non parlo: lo dimostro in campo”: Romelu Lukaku lo sta facendo alla grande in questo inizio di stagione. La Roma lo ha accolto con grande entusiasmo e lui sta ripagando la fiducia a suon di gol: ben 7 in otto presente con una media di un gol ogni 87 minuti giocati.

Numeri che testimoniano di quanto l’attaccante ex Inter sia in grado di fare la differenza in Serie A. Ecco perché la Roma sta ragionando sulla possibilità di acquistare il belga a titolo definitivo, come riferisce il ‘Daily Mail’. Per farlo servirà pagare la clausola da circa 43 milioni di euro inserita nel nuovo contratto firmato con il Chelsea al momento del prestito alla società capitolina.

Una cifra neanche eccessiva ma che la Roma potrà sborsare, considerando anche l’ingaggio del calciatore, con più facilità in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Centrare l’obiettivo europeo diventerebbe il passaggio fondamentale per poter fare di Lukaku il bomber non solo del presente ma anche del futuro. Anche perché la concorrenza, dovesse continuare questo rendimento, non mancherebbe.

Calciomercato Roma, 43 milioni per Lukaku: concorrenza Napoli e Juve

Un Lukaku messo a lucido come quello che si sta vedendo in giallorosso, acquistabile ad una cifra già prefissata, diventerebbe un’occasione da poter cogliere per tutti quei club che hanno bisogno di un centravanti.

Così alla corsa per il belga potrebbe iscriversi il Napoli, nel caso in cui Osimhen dovesse partire. Una possibilità che aumenterebbe ulteriormente nel caso in cui sulla panchina degli azzurri dovesse approdare Antonio Conte. Azzurri ma anche Juventus che ha già cercato il 30enne di Anversa in estate: dovesse concretizzarsi la cessione di Vlahovic, l’ex Inter e Chelsea diventerebbe uno dei principali candidati. Ma ora c’è la Roma che Lukaku ha già conquistato a suon di gol.