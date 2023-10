Juve, l’annuncio dell’ex capitano: “Torno a Torino”

La storica bandiera del club bianconero pronta a far ritorno a casa dopo l’esperienza all’estero

Dichiarazioni che infiammano i tifosi della Juventus. Giorgio Chiellini ha aperto al suo ritorno, non in vesti di calciatore ma di dirigente, facendo sognare i supporters della Vecchia Signora.

L’ex capitano dei bianconeri, che oggi gioca a Los Angeles, ha rilasciato delle importanti dichiarazioni. Ospite della trasmissione ”Radio Bianconera’, ha parlato così di un suo possibile ritorno in Italia: “Ho una casa a Torino che era pronta due anni fa quando sono andato via, quindi dovrei tornare a vivere a Torino. Poi si vedrà. Non mi sento di dire niente. A dicembre, salvo imprevisti, sarò allo Stadium a vedere Juve-Roma”. Un messaggio che fa sognare i tifosi bianconeri, legati a uno dei calciatori più rappresentativi della storia della società.

Chiellini, le dichiarazioni su Bremer e Gatti

Interpellato su vari temi, l’ex capitano della Juventus si è poi soffermato ad analizzare l’attuale difesa della Vecchia Signora, facendo il punto sui titolari che hanno preso il suo posto.

“Credo che Bremer e Gatti siano due difensori giovani e forti che stanno crescendo bene. Hanno tutte le potenzialità per essere grandi difensori della Juve. Il segreto è la costanza: continuare a migliorarsi. In loro vedo tante caratteristiche da giocatore forte. Quando giochi con gente più forte riesci ad alzare il livello. Lo scorso è stato il primo anno per entrambi, è stato un anno positivo perché venivano da realtà molto diverse con pressioni diverse. Giocare ogni tre giorni e non ogni settimana cambia tanto”. Parole che sanno quasi di benedizione da chi, per quasi venti anni, ha comandato la difesa della Juventus.