Inizio deludente, salta un’altra panchina: big in bilico

Un’altra panchina rischia di saltare: la sosta dei principali campionati potrebbe portare in dote un altro esonero

Una big pensa al cambio in panchina: l’inizio di stagione rischia di portare a un altro ribaltone tecnico proprio in occasione della seconde sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali.

Dopo Paolo Zanetti e Paulo Sousa in Serie A, c’è un’altra panchina in bilico e che rischia concretamente di saltare, ma in Olanda. Si tratta di quella dell’Ajax, tra le società più gloriose e importanti dell’Eredivisie, protagonista di un deludente inizio di stagione dopo aver chiuso al terzo posto lo scorso massimo campionato olandese.

Dopo le prime sei partite giocate in campionato, I Lancieri occupano la sedicesima posizione in classifica, con appena cinque punti conquistati, frutto di una vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte, l’ultima arrivata domenica scorsa tra le mura amiche contro l’Az Alkmaar. Un bottino di punti effettivamente magrissimo, soprattutto per una società ambiziosa e blasonata come quella di Amsterdam, ora a caccia di riscatto. Riscatto che dovrà arrivare già il prossimo 22 ottobre quando la squadra allenata da Maurice Steijn farà visita all’Utrecht nel match valevole per la nona giornata del massimo campionato olandese.

Ajax, traballa la panchina di Steijn

Un inizio di stagione particolarmente deludente e al di sotto delle aspettative di società e tifosi. Ecco perché, come riportato da de Telegraaf, la posizione del tecnico olandese sembra essere sempre più in bilico.

La sconfitta in casa contro l’AZ Alkmaar di domenica potrebbe portare, nelle prossime ore, alla decisione di esonerare Maurice Steijn. Sono ore calde, dunque, in casa Ajax sul fronte allenatore. Nel corso di questa sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, la società potrebbe decidere di esonerare Steijn, sulla panchina dei Figli degli dei da luglio, quando è subentrato a John Heitinga. Ora, dopo appena tre mesi, la sua avventura alla guida della più importante società olandese potrebbe già clamorosamente finire.