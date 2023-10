Il Giudice Sportivo ha deciso: squalifica shock

Decisione da parte del Giudice Sportivo: squalifica shock per il giocatore, espulso nel corso dell’ultimo turno di campionato

Il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni dopo la nona giornata del campionato di Serie B. Mano pesante nei confronti di Albin Ekdal: lo svedese dello Spezia è stato squalificato per tre giornate.

Ekdal non è il solo squalificato dopo questa nona giornata di campionato. Il centrocampista sconterà tre giornate per un rosso rimediato al 57′ dovuto ad un colpo a gioco fermo ai danni di un avversario. Una giornata anche per Lochoshvili della Cremonese e Oukhadda del Modena, entrambi espulsi nell’ultimo turno. Salteranno la decima giornata anche Balestrero del Feralpisalò, Bianco e Kabashi della Reggiana, tutti ammoniti per la quinta volta nel corso di questa stagione.

Il Giudice Sportivo ha inoltre deliberato 10mila euro di ammenda nei confronti dello Spezia visto che al 45′ del secondo tempo hanno colpito alla testa un calciatore della squadra avversaria con un oggetto di medie dimensioni, senza conseguenze lesive. Ammenda di 1500 euro all’Ascoli per il fatto che i tifosi hanno lanciato sul terreno di gioco due fumogeni e 1000 euro di ammenda per il Como sempre per il lancio di un fumogeno.