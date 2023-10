Follia Garcia: a Napoli scoppia il caos

Situazione caldissima in casa Napoli per quanto riguarda il futuro di Rudi Garcia dopo la sconfitta degli azzurri contro la Fiorentina

Che il compito non fosse facile era cosa nota, ma è altrettanto vero che da parte del Napoli in tanti, in primis i tifosi azzurri, si sarebbero aspettati una partenza migliore. Invece il club campione d’Italia in carica si trova al momento a 7 punti di distanza dal Milan capolista.

La sconfitta contro la Fiorentina ha deluso tutti, in primis il presidente Aurelio De Laurentiis. Quella contro i viola è la terza gara persa della stagione e il segnale, al momento, non è incoraggiante. Tutti e tre i big match disputati dal Napoli, contro Lazio, Real Madrid e appunto i viola, sono finiti con una sconfitta azzurra. Una serie di risultati che hanno messo in bilico il tecnico Rudi Garcia. Vi abbiamo raccontato di come a Napoli sia avvenuto un vertice tra la dirigenza, il patron e l’allenatore francese e, salvo cambi idea dell’ultimo minuto, Garcia resterà alla guida della formazione azzurra.

Napoli, futuro Garcia: parla l’ex capitano Magoni

A proposito di quella che è la situazione attuale e il possibile esonero dell’ex allenatore, tra le altre, di Roma, Lille e Lione, ha parlato anche un ex capitano dei partenopei.

A ‘Notizie.com’ è infatti intervenuto Oscar Magoni, ex calciatore azzurro tra il 1999 e il 2002 e capitano nel corso della sua terza stagione con la squadra campana. Magoni ha preso le difese del tecnico transalpino: “Questa squadra non è quella di Spalletti e ancora non è quella di Garcia. Sta provando a portare il suo metodo, anche se finora non ha pagato benissimo”. Magoni ha parlato anche di quelli che sono stati i cambi effettuati dall’allenatore, con le sostituzioni nel corso di queste giornate di vari big come Osimhen e Kvaratskhelia. “E’ stato coerente” ha affermato l’ex capitano azzurro, che si è espresso in maniera chiara anche su un possibile esonero.