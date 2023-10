DIRETTA Euro 2032, è il giorno dell’assegnazione congiunta a Italia e Turchia – LIVE

Italia e Turchia si preparano all’assegnazione dell’Europeo 2032: a Nyon la votazione e poi la cerimonia con le due federazioni uniche candidate per l’organizzazione congiunta

Italia e Turchia organizzeranno l’Europeo del 2032. Le due federazioni hanno avanzato la propria candidatura congiunta all’Uefa, l’unica per l’edizione che si terrà tra nove anni. Il giorno della votazione con la conseguente assegnazione è proprio oggi, nella sede di Nyon che rappresenta il centro del calcio europeo. Non solo, perché al tempo stesso si conoscerà anche tutto l’itinerario degli Europei delle prossime edizioni: nel 2024 la Germania, nel 2028 invece la candidatura unica di Regno Unito e Irlanda. Anche in questo secondo caso si procederà a votazione e assegnazione.

Italia e Turchia erano avversario per l’organizzazione di Euro 2032, poi a luglio scorso la decisione di unire gli sforzi e presentare un dossier congiunto. A Nyon presenti per l’Italia Gabriele Gravina, presidente Figc e vicepresidente Uefa, il segretario generale Marco Brunelli, il Project Manager Antonio Talarico e tutto il team che ha lavorato al documento presentato al Comitato Esecutivo Uefa. Per la Turchia invece sono presenti il Presidente della Turkish Football Federation (TFF) Mehmet Buyukeksi, il Segretario Generale Kadir Kardas e il Vice Presidente Mustafa Erogut. Gigi Buffon, capodelegazione della Nazionale e primatista di presenze in azzurro, e la giornalista Ilaria D’Amico sono stati scelti come ambassador per la presentazione del dossier all’Esecutivo, che si terrà tra le 9.30 e le 11.15. Per la Turchia invece c’è Volkan Demirel. Tra le 11.15 e le 11.30 è prevista la votazione, poi alle alle 11.30 e le 12 la cerimonia di assegnazione.

(IN AGGIORNAMENTO)