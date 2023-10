Diego Alonso sbarca in Europa: annuncio UFFICIALE

Prima chance europea per l’ex Ct dell’Uruguay, che in bacheca vanta due Concaf-Champions e un campionato messicano di clausura

Prima esperienza in Europa, da allenatore, per Diego Alonso. L’ufficialità è arrivata poco fa.

48 anni compiuti lo scorso aprile, l’uruguaiano con passaporto messicano assume la guida del Siviglia sostituendo l’esonerato Mendilibar. L’ex Ct dell’Uruguay, che in carriera vanta due Concaf-Champions (con Monterrey e Pachuca) e un campionato messicano di clausura (con Pachuca), è stato scelto per risollevare le sorti della squadra andalusa, vincitrice della scorsa edizione di Europa League e attualmente quattordicesima nella Liga con soli due punti in più dalla zona salvezza. Per Alonso contratto valido fino al termine della stagione.