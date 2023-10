Dal City alla Juve: accordo esclusivo

Juve che costruisce accordi all’estero, asse di calciomercato in Inghilterra per i bianconeri: Giuntoli al lavoro

Pur nelle difficoltà di questo suo momento storico, la Juventus prova a risollevarsi. Il calciomercato bianconero, come noto, è stato fortemente condizionato dalle vicende dell’ultimo anno, ma pur faticando la squadra di Allegri in campionato si tiene a corta distanza dalla vetta e in piena zona Champions League.

Obiettivo fondamentale, quello del raggiungimento almeno del quarto posto, per tornare nell’Europa che conta e avere dunque le risorse necessarie per il rafforzamento della squadra nel lungo periodo. Juventus che potrebbe comunque operare in maniera concreta e più aggressiva sul mercato in entrata già a gennaio, per rafforzare la propria posizione.

Il lavoro del nuovo direttore sportivo Giuntoli non è certo dei più semplici, un percorso lungo e tortuoso che però, un dettaglio alla volta, potrebbe riportare di nuovo in auge la Vecchia Signora. Muoversi sul calciomercato è anche un gioco di rapporti e di tele da tessere. Dall’Inghilterra, arrivano in questo senso notizie piuttosto interessanti.

Juve, asse in Inghilterra: rapporti esclusivi con un altro club

Secondo quanto riportato dal ‘The Yorkshire Post’, infatti, la Juventus avrebbe intrecciato rapporti privilegiati con un club britannico per sinergie di mercato da sviluppare.

Si tratta dell’Hull City, formazione di Championship, che vuole tornare nel calcio che conta e per questo sta intessendo rapporti con diverse grandi società, per scambi e giocatori in prestito da far crescere. Sulla testata, il vice presidente del club, Kesler, parla di rapporto “in esclusiva” con i bianconeri per alcuni giovani ritenuti molto interessanti. Un discorso che riguarda anche società di primissimo piano come il Manchester City, il Liverpool, l’Aston Villa, ma anche la Roma.