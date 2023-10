Boicottaggio Supercoppa: chi rimpiazza Napoli e Fiorentina

Il Corriere dello Sport riporta una clamorosa svolta che riguarda la prossima Supercoppa Italiana

Non si placano le divisioni in Lega Serie A. Alcune società, che si sono scontrate a più riprese con i vertici, sarebbero pronte a disertare gli impegni previsti nel corso della stagione.

Napoli e Fiorentina sono pronte a disertare la Supercoppa in Arabia. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, le date e il nuovo format di questa storica competizione non trovano d’accordo Aurelio De Laurentiis e Rocco Commisso. L’evento non si svolgerà più infatti in una sfida secca tra la vincente del campionato(Napoli) e quella della Coppa Italia(Inter), ma prevederà un torneo a quattro squadre che comprende anche le formazioni arrivate seconda in classifica(Lazio) e in finale di Coppa (Fiorentina). Un programma nuovo che cerca di rendere più interessante un torneo che aveva perso molto appeal negli ultimi anni. Prosegue il ‘Corriere’ aggiungendo che, in caso di mancata partecipazione di Napoli e Fiorentina, che rappresenterebbe un grave segnale di crisi della Lega Calcio, sarebbero pronte a subentrare Milan e Atalanta.

Supercoppa Italiana, si gioca in Arabia

Il mini-torneo verrà svolto in terra Saudita, dove ormai, per vari motivi economici, la competizione si svolge da qualche anno scatenando più di un malumore tra i partecipanti.

Ad alimentare le preoccupazioni di Aurelio De Laurentiis ci sarebbero due motivazioni: essendo slittate le date del torneo a fine gennaio, il patron del Napoli teme di arrivare troppo a ridosso degli ottavi di Champions League, obiettivo importante della stagione degli azzurri. Ma anche l’attuale situazione in Medio Oriente e i gravi disordini in Israele spaventerebbero e non poco le società italiane, che preferirebbero rimanere in patria per giocare la Supercoppa. E Rocco Commisso, anche lui spesso in conflitto con i vertici della Lega Serie A, è pronto ad allinearsi al patron dei campioni d’Italia. Napoli e Fiorentina sarebbero quindi pronte a rinunciare, con Milan e Atalanta che osservano alla finestra. Si attendono sviluppi.