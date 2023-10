Allegri si blinda alla Juve: “Ho ancora tanto da dare”. Poi il messaggio di Elkann

Parlano Massimiliano Allegri e John Elkann nel corso dell’evento della Juventus organizzato al Pala Alpitour

Tutto il mondo Juve si riunisce al Pala Alpitour per la festa dedicata al centenario della famiglia Agnelli alla guida della società.

A ‘Sky Sport’, è intervenuto Massimiliano Allegri. Dal presente al futuro della sua Juve: “Sono contento e orgoglioso di fare parte della storia di questo club. Fino a ieri non sapevo quanti derby abbiamo vinto, ho ancora tanta voglia di dare e cercare di vincere. Non è una cosa facile”.

L’indizio sul futuro, non più in discussione, poi il messaggio ai tifosi sui prossimi trofei: “Quando si lavora alla Juventus bisogna vivere sotto pressione con grande responsabilità. Questo bisogna fare per ottenere grandi successi. In un club come la Juventus la pressione ti stimola per ottenere grandi successi. Lo stiamo facendo con una squadra di giocatori giovani che ha un futuro davanti”.

Juventus, parla Elkann: “Legame famiglia Agnelli indissolubile”

A ‘Sky Sport’ è intervenuto anche John Elkann, che con Exor sta portando avanti la tradizione della famiglia Agnelli alla guida del club bianconero: “Il legame della nostra famiglia c’è da 100 anni”.

“La cosa più importante, per come sentiamo questa stasera, è la passione forte tra la mia famiglia e la Juventus, ma come in tutte le famiglie juventine”, ha affermato Elkann. Infine, il messaggio per i tifosi: “Il segreto è la Juventus che è un grandissimo amore da parte di tutti noi juventini e della mia famiglia. Questo si tramanda di generazione e questo rende speciale la Juventus. È legata alla gioventù che è il futuro”.