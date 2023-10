Solo in un caso: Allegri resta alla Juve, decisione presa

Le ultime di calciomercato Juventus nella diretta Twitch di Tv Play. Scelta fatta dal club per la panchina della prossima stagione

I cosiddetti ‘giochisti’ avranno il sangue avvelenato. La Juventus di Allegri è arriva alla seconda sosta stagionale per le Nazionali da terza in classifica, a -4 dal Milan che affronterà alla ripresa e a soltanto due lunghezze dall’Inter considerata da molti come la grande favorita per lo Scudetto.

I bianconeri continuano a latitare sul piano del gioco, eppure sono là. Ufficialmente l’obiettivo è il quarto posto, Allegri e società lo ripetono ogni volta che possono tanto da far sospettare che, sotto sotto, il Tricolore venga ritenuto tutt’altro che impossibile. Va ricordato che Chiesa e soci quest’anno non avranno l’onore ma anche il fastidio delle Coppe, giocare una sola volta a settimana da febbraio in poi potrebbe risultare decisivo ai fini della lotta per il titolo.

Ma se non dovesse arrivare il tricolore, ci sembra di capire che non verrebbero fatti dei drammi. Perlomeno all’interno della società targata Exor, fresca dell’ennesima ricapitalizzazione: stavolta di 200 milioni di euro. E quindi si andrà avanti, quest’anno, sapendo che non ci saranno scossoni a meno di tracolli clamorosi, con Allegri destinato a rimanere intoccabile anche per via del ricco contratto in essere: 7 milioni netti bonus esclusi fino a giugno 2025. E occhio che il livornese, contro tutto e quasi tutti ormai, potrebbe raggiungere quel 2025 proprio da tecnico bianconero…

Juventus, Bargiggia a Tv Play: “Allegri resta se ottiene la qualificazione in Champions”

Allegri alla Juve per un altro anno e mezzo? Le possibilità sono elevate, forse meglio dire elevatissime stando a quanto dichiarato oggi a Tv Play da Paolo Bargiggia.

Bargiggia è uscito allo scoperto sul futuro di Allegri e, quindi, della panchina della Juventus in base alle informazioni da lui raccolte. L’allenatore toscano guiderà i bianconeri pure la prossima stagione, l’ultima da contratto, qualora “riuscisse a ottenere la qualificazione in Champions“. Insomma al 56enne ‘basterebbe’ arrivare tra le prime quattro per strappare la conferma.