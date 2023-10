Scaroni esalta il Milan e fissa l’obiettivo numero uno: “Non è lo Scudetto”

Parla il presidente dei rossoneri. Il numero uno del Diavolo è tornato sulla partita contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni

Il successo a Marassi ha permesso al Milan di volare in testa alla classifica in solitaria. Il Diavolo, dopo lo sciagurato ko contro l‘Inter, ha rialzato la testa, prendendosi la vetta.

La vittoria contro il Genoa porta la firma di Christian Pulisic, autore della rete che ha sbloccato la partita, ma anche di Olivier Giroud. Il francese non ha deciso il match con un gol, come gli capita di solito, ma difendendo la propria porta con i guanti alle mani.

Le prodezze di Giroud hanno entusiasmato proprio tutti i tifosi rossoneri, ma anche il numero uno del Milan, Paolo Scaroni: “E’ stata una cosa fantastica – ammette il presidente rossonero ai microfoni di Sky Sport -, ha parato per davvero. Seconde me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra, mi è piaciuto davvero molto. Quando si crea questo spirito nulla è impossibile. Poi devo dire che la partita ha messo a repentaglio le mie coronarie”

Prosegue a distanza così il derby tra Milan e Inter, con il sorpasso dei rossoneri. Il Diavolo, come detto, ha saputo rialzarsi dopo il 5 a 1 subito lo scorso 16 settembre, ma molti tifosi pensano ancora a quella partita disastrosa: “C’è il ritorno ed io ci sarò perché non è in trasferta – prosegue Scaroni -, sono sicuro che faremo molto bene”.

Milan, Scaroni: “Dobbiamo essere sempre in Champions”

Il Milan di Stefano Pioli si gode il primo posto dopo otto giornate. In Champions League, invece, sono arrivati solo due pareggi e contro il Psg bisognerà fare punti pesanti.

Paolo Scaroni è chiaramente felice dell’andamento della sua squadra e ha le idee chiare su quali devono essere gli obiettivi dei rossoneri: “Io ho in mente che il Milan deve essere in Champions League sempre. Basta, altri obiettivi non ne ho. Mi piace vincere lo Scudetto, ma non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale e dobbiamo essere in Champions perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Io ragiono così e da questo punto di vista essere primi è un passo in questa direzione”.