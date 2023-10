Scalvini come sta andando quest’anno? I numeri del difensore dell’Atalanta

Scalvini è un giovane difensore assai versatile che sta guadagnando la stima di Gasperini e non solo. I numeri di inizio stagione.

Giorgio Scalvini, classe 2003 e originario di Chiari, è un calciatore italiano che si è fatto notare già da un po’ di tempo, diventando una certezza nelle selezioni azzurre. Di ruolo un difensore è in forza nella formazione dell’Atalanta, allenata da mister Gasperini anche nella stagione di Serie A 2023/2024.

Nella scorsa annata l’atleta ha collezionato 32 presenze e una onorevole Fantamedia pari a 6,03. Scalvini è di piede destro, con eccellenti doti fisiche ed una discreta tecnica di cui si serve per far partire le azioni da dietro – come una sorta di regista molto arretrato. All’Atalanta sta trovando proprio lo spazio che gli serve per emergere in questo ruolo.

Mister Gasperini lo apprezza per la duttilità, in quanto il calciatore sa giocare sia in una difesa a 3 che a 4, oltre a essere abile nel marcare l’avversario in più situazioni diverse.

Su queste premesse relative al profilo del giocatore, il suo inizio di stagione tra le fila della Dea come sta andando? Qual è stato il suo rendimento finora? E l’ultima gara di campionato che valutazione Fantacalcio ha avuto? La scheda che segue risponderà a queste domande e farà luce sull’affidabilità del difensore, un parametro che sicuramente interesserà a tutti coloro che giocano alla celebre simulazione calcistica.

Come ha giocato Scalvini nell’ultima partita contro la Juventus

Nonostante il ruolo arretrato da difensore centrale, Giorgio Scalvini sa essere pericoloso anche in zona gol, grazie alla sua bravura nel gioco aereo e agli inserimenti. Il suo talento si è visto anche nell’ultima gara, terminata a reti inviolate, contro la Juventus. La partita non ha portato i tre punti alla Dea ma probabilmente Giorgio Scalvini è da considerare uno dei migliori in campo, se non il migliore.

Dietro ha giocato pulito, con interventi lucidi e senza particolari rischi, ma oltre a quello è stato bravo a farsi vedere in varie proiezioni in avanti. Si è mostrato generoso nei suoi inserimenti. D’altronde tatticamente Scalvini è un giocatore che può rivestire anche il ruolo di centrocampista centrale.

Nell’ultima gara è stato sostituito al minuto 65 da Sead Kolasinac.

Scalvini, i voti al Fantacalcio

In questo inizio di campionato di Serie A, stagione 2023/2024, Giorgio Scalvini ha giocato tutte e sette le partite e salvo la penultima gara contro l’Hellas Verona – in cui è entrato al minuto 77 – è partito sempre nell’undici titolare (senza mai essere sostituito tranne nella gara contro la Juve).

Scalvini è insomma una certezza nel modulo usato da Gasperini, avendo caratteristiche tecnico-tattiche che ben si adattano al gioco proposto dal mister. Le prestazioni in questo inizio di campionato, come indicano le valutazioni al Fantacalcio, sono state nel complesso discrete o sufficienti, salvo un paio di passi falsi in trasferta – alla seconda giornata contro il Frosinone e alla quarta contro la Fiorentina. Per lui in queste due partite un Fantavoto pari a cinque.

Le altre gare si sono collocate invece sull’ampia sufficienza e talvolta su un 6,5 e mezzo che con qualche guizzo in più sarebbe potuto diventare anche un 7 o un 7,5. In particolare nell’ultima gara contro la Juventus, Scalvini ha fatto vedere molto del suo repertorio di difensore completo e con l’attitudine a costruire ed attaccare.

L’età è dalla sua parte, essendo un classe 2003 e perciò, se continuerà ad essere supportato da una buona forma fisica, le buone prestazioni in questo campionato di A non mancheranno. A beneficiarne coloro che hanno scommesso su di lui al Fantacalcio: Giorgio Scalvini è un ottimo prospetto e un calciatore affidabile.

Scalvini come ha commentato su Instagram

Il duttile difensore della Dea, come molti suoi colleghi in squadra e altrove, ha un profilo Instagram dove spesso commenta le partite della sua squadra o manifesta il proprio attuale stato d’animo.

Per quanto riguarda l’ultima sua prestazione in campionato, Giorgio Scalvini non ha pubblicato nulla. Vi è invece un post relativo alla gara contro lo Sporting Lisbona in Europa League, che ha portato ad una vittoria in trasferta. La sua prestazione è stata molto buona e lui ha commentato con un eloquente “What an amazing night!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Scalvini (@giorgioscalvinii)

Scalvini nella probabile formazione della partita Lazio – Atalanta

Dopo la sua brillante prestazione nella gara di Europa League, in cui in più occasioni si è rivelato intelligente nelle letture di gioco ed abile a creare pericoli in attacco – oltre che a difendere quando necessario – Giorgio Scalvini è praticamente sicuro di giocare la prossima gara di campionato contro la Lazio allo stadio Olimpico. Solo un infortunio all’ultimo momento potrebbe impedirne l’ingresso in campo.

Ecco la probabile formazione in vista della gara di domenica: Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Il 3-4-1-2 di Gasperini appare un modulo molto adatto all’impostazione tattica di Scalvini e al suo modo di interpretare il gioco del calcio. Se saprà ripetere la qualità vista contro i portoghesi dello Sporting Lisbona, per la Lazio non sarà facilissimo contenerne l’agonismo e la grinta. Ecco perché il mister della Dea si aspetta anche da lui – oltre che dagli altri suoi giocatori – un’altra prestazione di buon livello anche nell’ottava giornata di Serie A.

Scalvini nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Giorgio Scalvini ha statistiche sintetiche che non debbono trarre in inganno, visto l’apporto che è in grado di dare all’Atalanta. Eccole di seguito:

Partite a voto: sei;

Gol: zero;

Assist: zero;

Ammonizioni: zero;

Espulsioni: zero;

Fantamedia: 6,00.

La Fantamedia non è particolarmente elevata finora, ma Giorgio Scalvini appare in buona forma fisica, quindi non è affatto improbabile che nella prossima giornata di campionato e in quelle a venire, il dato possa essere ritoccato verso l’alto.

Scalvini sarà uno dei migliori giovani della Serie A stagione 2023-2024?

Già autore di varie prestazioni di livello, Giorgio Scalvini ha i riflettori puntati su di lui in questo campionato. Si presenta come un difensore di elevata statura e forte fisicamente, che può essere sfruttato in tutte le posizioni di una difesa a tre, ma che – dicevamo – può muoversi con efficacia anche come centrale in una linea a quattro e che all’uopo sa occupare anche la posizione di mediano. Ha quella duttilità così apprezzata da un tecnico come Gasperini, che quindi è libero di spostarlo all’occorrenza in corso di gara.

Grazie ad un’ottima tecnica di base, Scalvini ama la fase di impostazione dal basso e la ricerca di passaggi filtranti per i compagni. Sa anche smarcarsi in profondità e nei calci piazzati è temibile nei colpi di testa.

Insomma per chi ama giocare al Fantacalcio, Scalvini è un’ottima scelta. Centrale affidabile in termini di media voto e capace di generare bonus sui calci piazzati, il perno della difesa dell’Atalanta potrebbe in questa stagione fare anche meglio della precedente, in cui si è ben comportato e nella quale sono arrivate 2 reti in 32 presenze. Ecco perché anche al Fantacalcio è un profilo da tenere d’occhio.