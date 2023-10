Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 9 ottobre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì ottobre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Milan stellato”. Come il Diavolo ha riscattato lo schiaffo nel derby, Pioli può credere nel titolo. Il Napoli s’è perso. Dybala, ginocchio KO: la Roma teme due mesi di stop. Inter-Inzaghi, il club è preoccupato: basta sprechi. Juve: angolo, punizioni, più punti, più gol. E Allegri avanza.

“Violati”, scrive in apertura il Corriere dello Sport. Crolla il Napoli campione, Fiorentina padrona. Garcia nel caos: fischi al Maradona. Italiano è terzo. Per te, Mou: 4 gol della Roma al Cagliari, segnale forte ai Friedkin. Lazio, il tocco di Vecino. Salernitana, Paulo Sousa ai saluti.

Così apre Tuttosport: “La Juve fa spazio per nuovi trofei”. La società chiede un’impresa ad Allegri e amplia la sala delle coppe al museo. A Juric ora tocca dare retta a Cairo. Dybala, che paura. “Pulisic, era fallo”: Genoa-Milan e la coda velenosa. Viola da Champions: Garcia trema.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 9 ottobre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

La prima pagina de L’Equipe in Francia: “Paris remet les gaz”, il PSG vince in casa del Rennes e riscatta il pesante KO in Champions contro il Newcastle. “Generacion Bellingham”, l’inglese trascinatore del Real Madrid in questo avvio di stagione. Altri sei giocatori sotto i 25 anni nella formazione di Ancelotti.