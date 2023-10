Pavard non basta: 50 milioni per il pupillo di Marotta

L’Inter nell’ultimo mercato estivo ha completato il reparto arretrato con l’ingaggio di Pavard: Marotta e Ausilio pianificano un nuovo grande colpo la difesa

L’Inter lascia due punti sanguinosi per strada, tanto per citare Simone Inzaghi dopo il deludente 2-2 casalingo contro il Bologna. I nerazzurri non sono riusciti a gestire il doppio vantaggio firmato all’inizio da Acerbi e Lautaro Martinez, facendosi rimontare dalla formazione dell’ex Thiago Motta.

Distrazioni difensive pagate a caro prezzo e che hanno fatto infuriare Inzaghi in conferenza stampa al termine della sfida di San Siro. Il tecnico nerazzurro si è arrabbiato per l’ingenuità di Lautaro sul rigore concesso al Bologna, puntando il dito anche sulla distrazione difensiva in occasione del pareggio firmato da Zirkzee. Pavard si sta inserendo nei meccanismi della retroguardia interista, andando a completare il trio davanti a Sommer insieme ad Acerbi e Bastoni. Dietro ai titolari c’è il jolly Darmian e un centrale affidabile come de Vrij, mentre la dirigenza di Viale della Liberazione pensa a un nuovo colpo in prospettiva per rinforzare ulteriormente il pacchetto arretrato di Inzaghi.

Calciomercato Inter, Scalvini sempre nei radar: servono 50 milioni per anticipare Juve e Milan

Non è un mistero infatti il ‘debole’ di Marotta e Ausilio per Giorgio Scalvini, gioiello dell’Atalanta e promosso titolare anche del Ct Spalletti nel nuovo corso della Nazionale azzurra.

Il canterano della ‘Dea’ è da diverso tempo sul taccuino dell’Inter, che a più riprese aveva pensato al classe 2003 dopo l’addio di Skriniar prima di affondare il colpo per Pavard. Scalvini piace alla dirigenza interista per potenzialità, caratteristiche e duttilità, senza tralasciare ovviamente la giovane età che lo pome che uno dei migliori prospetti in circolazione nel suo ruolo. L’Atalanta però è una bottega cara e per strapparlo alla concorrenza delle altre big di Serie A – Juventus e Milan – serviranno almeno 50 milioni di euro come riporta la testata ‘fichajes.net’. L’Inter può sfruttare gli ottimi uffici con l’agente del giocatore che in casa nerazzurra cura gli interessi di Inzaghi, Bastoni e Darmian, cercando di pianificare l’assalto per il prossimo mercato estivo e portare Scalvini alla corte del tecnico piacentino.