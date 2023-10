Napoli, spunta l’ex Milan per il post Rudi Garcia

Napoli, il futuro di Garcia in dubbio: spunta l’ex tecnico del Milan per la panchina del club partenopeo

Che sostituire Luciano Spalletti non fosse un compito semplice era qualcosa di noto, ma in pochi si sarebbero aspettati che il Napoli campione d’Italia in carica dovesse affrontare queste difficoltà ad inizio stagione.

Il raffronto con quella che è stata la squadra guidata dal tecnico di Certaldo è inevitabile e i dubbi attorno al futuro di Rudi Garcia si alimentano sempre più. Calciomercato.it ha sottolineato come, in un vertice che è andato in scena questa mattina tra tecnico dirigenza e il patron Aurelio De Laurentiis, il destino dell’allenatore francese sembra essere quello di sedere ancora sulla panchina azzurra. Una riconferma salvo clamorosi ripensamenti dell’ultima ora. Dopo alcune perplessità, il tecnico sembrava aver intrapreso la giusta strada e anche la sconfitta con il Real Madrid era stata ben digerita da pubblico e dirigenza visto la bella prova offerta.

Con la Fiorentina però c’è stato un netto passo indietro. La dirigenza si aspetta un cambio di rotta dalla ripresa dopo la sosta per le nazionali, subito a partire dal match contro il Verona. Per Garcia non c’è una vera e propria data di scadenza, ma la situazione resta in discussione. Nell’ambiente azzurro serpeggia già il nome di Tudor, ma ‘Sky Sport’ sottolinea che tra i papabili sostituti del tecnico francese ci sia anche Marco Giampaolo. L’ex tecnico, tra le altre, di Sampdoria, Torino e Milan, sarebbe infatti tra gli osservati del club partenopeo in caso di addio di Garcia. Una scelta che potrebbe essere dettata anche in base a quella che sarebbe la prosecuzione di un tipo di calcio già avviata con Sarri prima e con Spalletti poi.