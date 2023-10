Infortunio Dybala, Mourinho e la Roma ‘sorridono’: ecco quando può rientrare

L’infortunio di Dybala, uscito nel corso del primo tempo contro il Cagliari, è meno grave del previsto; sospiro di sollievo per Mourinho

La Roma, nell’ottava giornata di campionato, affrontava il Cagliari in trasferta; l’obiettivo era conquistare i tre punti per arrivare alla sosta nella maniera più serena possibile. Missione raggiunta grazie ad un netto quattro a uno con cui i giallorossi si sono imposti in casa dei ragazzi di Ranieri. Grande protagonista Lukaku, autore di una doppietta e sempre più fondamentale per il sistema di gioco di Mourinho.

Il successo è stato, però, macchiato dal problema avuto da Dybala nel corso del primo tempo; la Joya, dopo un contrasto di gioco, si è fermato al centro del campo con le mani sul volto e la difficoltà nel trattenere le lacrime. Tanta paura per i tifosi giallorossi e per lo stesso Josè Mourinho considerando l’importanza e la centralità dell’argentino nella Roma. L’espressione di Dybala non lasciava presagire nulla di positivo; i tifosi giallorossi, però, possono tirare un sospiro di sollievo.

Dybala, stiramento al collaterale: ecco quando può rientrare

Solo un enorme spavento. Paulo Dybala non dovrebbe rimanere fuori tanto tempo per l’infortunio al ginocchio riportato ieri sera a Cagliari. Le parole di Mourinho e la reazione della Joya avevano fatto pensare al peggio ma per fortuna la situazione è meno grave del previsto Dybala è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione distrattiva al collaterale mediale

Sempre materia da trattare con estrema cura e cautela, perché la ‘storia clinica’ di Dybala è nota e nessuno ha voglia di correre anche solo il minimo rischio. La squadra è tornata intorno alla mezzanotte da Cagliari e l’orario ha consentito di svolgere subito dei primi accertamenti. Il che è sintomo anche di un ginocchio evidentemente non gonfio, altrimenti non sarebbe stato possibile effettuare gli esami. Un po’ di pretattica per Mourinho nelle sue dichiarazioni, ma soprattutto un grosso spavento dovuto al dolore e alle sensazioni immediate di Dybala, portato da subito al “non ottimismo” riportato dal mister. Ma anche la dinamica dell’infortunio non sembrava eccessivamente grave: c’è stata una botta importante, ma non una torsione.

A questo punto l’argentino non risponderà ovviamente alla chiamata della nazionale e resterà a Trigoria per recuperare. Senza la minima fretta. Stabilire adesso i tempi di recupero non è semplice, perché andrà anche verificata la risposta del ginocchio in questi giorni e soprattutto in queste primissime ore. Di certo Dybala e la Roma si prenderanno tutto il tempo necessario, quindi salterà la sfida col Monza del 22 ottobre e il match contro lo Slavia del 26, vista anche la situazione di classifica favorevole.

Il big match in casa dell’Inter il 29 ottobre potrebbe essere un obiettivo, ma niente affatto scontato. Soprattutto considerando che si andrà con calma senza affrettare neanche di un giorno il rientro. Non è escluso quindi che slitti tutto a novembre, quando ci sarà pure il derby (il 12 novembre). Dybala dovrebbe comunque arrivare alla sfida con la Lazio con almeno una partita sulle gambe, ma ad ora resta azzardato stabilire una tempistica precisa. Il range, in ogni caso, resta quello.