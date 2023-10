Guardiola e la Juventus, l’annuncio del tecnico spagnolo

Pep Guardiola parla del suo futuro e di scenari di calciomercato che coinvolgono la Juventus, le frasi del tecnico del Manchester City

Uno dei tecnici vincenti per eccellenza, Pep Guardiola, un allenatore che oltre a questo ha fortemente influenzato il calcio moderno. Un grandissimo, che in questa stagione con il Manchester City, dopo il ‘Triplete’ o ‘Treble’, che dir si voglia, dello scorso anno, è chiamato a una difficile conferma.

La concorrenza in Inghilterra e in Europa è agguerrita, eccome. Ieri, i ‘Citizens’ sono stati battuti dall’Arsenal e sorpassati in vetta, i ‘Gunners’ bissano il successo in Community Shield e si candidano come antagonisti credibili. C’è grande curiosità per capire se i campioni di tutto riusciranno a imporsi nuovamente. E naturalmente si guarda sempre a Guardiola e al suo futuro. Un simile tecnico in panchina lo vorrebbero tutti.

Il suo nome è stato accostato, in passato, anche alla Juventus. In generale, c’è ancora chi sogna un suo approdo in Serie A da allenatore, dopo i trascorsi da giocatore tra Roma e Brescia. Sull’argomento, lo spagnolo ha risposto in prima persona.

Guardiola, il retroscena sulla Juventus e l’annuncio sul futuro in Italia

Stamani, Guardiola si trova al palazzetto dello sport di Cuneo, al convegno ‘Dialoghi sul talento’, con la presenza di migliaia di studenti delle scuole superiori.

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione CRC cuneese, impegnata in progetti ad ampio respiro, in collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport Onlus e con la Fondazione Guardiola. Sul palco, lo stesso Massimo Mauro, che ha invitato il tecnico spagnolo, gli ha chiesto se fosse mai stato cercato dai bianconeri e se Guardiola fosse interessato ad allenare in Italia. Questa la sua risposta: “La Juventus non mi ha mai cercato. Ma in Italia si mangia molto bene…”. Una battuta di spirito, o forse no, ce lo dirà solo il futuro.