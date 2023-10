È il momento di Gatti: il graffio nel derby, la Nazionale e il rinnovo di contratto

La Juventus arriva alla sosta per le Nazionali dopo la vittoria nel derby di Torino. Non una partita entusiasmante, ma una gara vinta e una classifica che vede i bianconeri al terzo posto, a -4 dal Milan capolista

Nella stracittadina, uno dei protagonisti principali è stato Federico Gatti. Il difensore ha aperto le danze nella ripresa ed è fresco di convocazione in Nazionale… e guarda con fiducia al rinnovo con la Juve.

La vita è come le scale, c’è chi scende e c’è chi sale, diceva qualcuno. Nulla di più vero per Federico Gatti, che dopo aver toccato il fondo con l’autogol contro il Sassuolo, ha ricominciato a salire, gradino dopo gradino, e pare non volersi fermare più.

Mister Massimiliano Allegri lo ripete dalla sciagurata sera di Reggio Emilia: “Federico deve stare sereno e continuare a lavorare. Gli errori in una intera carriera ci possono stare”. Ecco dunque che Gatti pare aver recepito in pieno il messaggio della guida tecnica bianconera, ma sopratutto il difensore classe ’98 ha dimostrato di sapere reagire nel giusto modo alle difficoltà.

Dopo il Sassuolo, la panchina nel turno infrasettimanale contro il Lecce per smaltire le scorie di Reggio Emilia, poi Gatti torna titolare con Atalanta e Torino. In tutte queste gare, la Juve non prende mai gol. Gatti si riprende il posto nella linea a tre e arriva il derby. Nella sfida contro il ‘suo’ Torino – il giocatore viene da Rivoli, nella prima cintura torinese, da una famiglia di tradizione granata – il difensore segna il suo primo gol in Serie A, sbloccando il match per la Juventus. Sentiva la gara come non mai Federico, e lo dimostra la corsa per tutto il campo, fino a giungere sotto la Curva Sud, per abbracciare la tifoseria organizzata tornata per il derby ad animare l’Allianz Stadium.

Il difensore dunque dopo l’autogol segna finalmente nella porta giusta – lui stesso aveva scherzato sul fatto – e si dimostra uno dei migliori in campo e in crescita. Si prende la Juve e il derby, e viene inserito anche nell’XI della settimana della Serie A. Le soddisfazioni non sono finite però, perché è arrivata anche la convocazione di Spalletti con l’Italia. Ed è pronto il rinnovo di contratto.

Calciomercato Juventus: per Federico Gatti c’è l’Italia… e si avvicina il rinnovo di contratto

Giorni d’oro per il centrale della Juventus. Dalla caduta fragorosa di Reggio Emilia alla convocazione di Spalletti con l’Italia. Il ct era stato allo Juventus Training Center negli ultimi giorni e aveva conosciuto e parlato sia con Gatti, sia con Fagioli e Kean. Dei tre, solo il centrocampista non figura in queste convocazioni.

La crescita del difensore ha quindi portato il commissario tecnico alla scelta di chiamarlo in maglia azzurra, una bella soddisfazione e benzina per il motore di Gatti, sempre più spinto a continuare così. Qualora ci fosse necessità di un ulteriore stimolo, ecco dunque novità anche sul fronte interno bianconero.

La società Juventus ha intenzione di puntare su Federico, italiano e ancora relativamente giovane, che ha dimostrato attaccamento e crescita dal punto di vista tecnico. Ecco perché è pronto per lui un adeguamento e prolungamento contrattuale. L’attuale accordo scade nel 2027: il vincolo verrà quindi esteso sino al 2028. Con un ingaggio di circa 1,5 milioni di euro annui. Un segnale di fiducia al giocatore, che ha dimostrato di poter essere una pedina preziosa nello schieramento difensivo della ‘Vecchia Signora’.