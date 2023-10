Dalla Spagna: la Juve vuole il pupillo di Guardiola

La formazione di Massimiliano Allegri sta monitorando alcuni profili sul mercato per rafforzare la propria rosa

La Juventus studia i prossimi colpi. In attesa della sentenza che potrebbe privare la formazione bianconera di Paul Pogba (da vedere per quanto tempo), Cristiano Giuntoli mira a inserire un rinforzo non solo numerico ma anche di spessore all’interno della rosa.

L’uomo nel mirino è Dani Olmo. Il fantasista del Lipsia, tra i calciatori più interessanti sul panorama mondiale, sarebbe molto gradito alla ‘Vecchia Signora’. Come riporta ‘todofichajes.com’, i bianconeri sarebbero pronti ad investire sul trequartista spagnolo. Un rinforzo di livello che andrebbe a completare un reparto folto numericamente ma privo di un calciatore con le qualità di Dani Olmo. Sarà tuttavia difficile convincere la società tedesca, sempre abile a valorizzare i propri gioielli, a liberare il centrocampista se non davanti ad un’offerta davvero importante. E anche la concorrenza, rappresentata soprattutto dal Manchester City di Pep Guardiola, che stravede per lui, non è poca.

Olmo per il centrocampo della Juventus

Mentre le voci sul sostituto di Pogba continuano a impazzare, vediamo come Massimiliano Allegri sta utilizzando i centrocampisti a sua disposizione in questo buon avvio di campionato.

I due punti fermi del trio di centrocampo dell’allenatore toscano sono Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Sempre titolari nelle prime otto partite, i due guidano la mediana dei bianconeri, fornendo un grande lavoro in entrambe le fasi di gioco. Tuttavia nessuno tra Mckennie, Fagioli, Nicolussi e Miretti sembrano riuscire ad affermarsi con continuità per completare il reparto. Ecco perché l’eventuale innesto di Dani Olmo, che ha qualità prettamente offensive, potrebbe far comodo alla causa della Juventus.