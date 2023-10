Da Romero a Kulusevski: oltre 200 milioni di plusvalenze targate Gasperini

Tutte le migliori plusvalenze dell’Atalanta: nelle casse del club di Percassi oltre 200 milioni di euro, tutti i nomi.

L’Atalanta è uno dei club più solidi dal punto di vista finanziario di tutta la Serie A, con i conti e le casse della società che sono stati, negli anni, rimpinguati da numerose plusvalenze che hanno permesso alla compagine di Gasperini di navigare in acque tranquille.

Sono state, infatti, davvero tantissime negli anni le cessioni a cifre importanti che hanno permesso alla Dea di fare cassa in maniera davvero molto importante, vendendo gran parte dei suoi migliori talenti a tantissimi top club di caratura internazionale.

Se le accuse di aver avuto una percentuale dal club sulle plusvalenze ha visto una secca smentita in conferenza stampa da parte di Gasperini, ecco quali sono state le operazioni più importanti che hanno creato un indotto stratosferico all’Atalanta nel corso degli anni.

Tutti ricordano Kulusevski e Romero, tuttavia ce ne sono state molte altre.

Atalanta, le migliori plusvalenze: anche Diallo, Mancini e Gosens nella lista

Al primo posto in questa classifica sulle migliori plusvalenze dell’Atalanta troviamo Romero, ceduto al Tottenham creando un guadagno di oltre 36 milioni di euro. Al secondo posto c’è Kulusevski, passato alla Juventus, con un guadagno da parte del club di 34 milioni di euro.

Sul gradino più passo del podio invece troviamo Gosens, arrivato all’Inter per circa 25 milioni di euro tra parte fissa e variabile legati ai bonus: in questo caso la plusvalenza è stata di circa 24 milioni di euro.

Al quarto posto di questa interessante classifica troviamo Diallo, passato al Manchester United (quasi 21 milioni in più a bilancio), Gagliardini all’Inter (20 milioni), Conti al Milan (20 milioni), Castagne al Leicester (17 milioni a bilancio), Kessie al Milan (17 milioni), Caldara alla Juventus (14 milioni) ed infine Mancini alla Roma (12 milioni).

Il totale di tutte queste operazioni hanno portato oltre 200 milioni di euro in poco più di 10 anni all’Atalanta. Cifre davvero importantissime che dimostrano come il club sia sempre in prima linea nella ricerca e soprattutto nella valorizzazione dei talenti presenti in rosa.