Caso Pogba, annuncio UFFICIALE in Francia: “Procedura molto lunga”

Le controanalisi non avevano ribaltato l’esito della positività riscontrata lo scorso settembre al testosterone

Non si risolverà in tempi brevi il caso legato alla positività di Paul Pogba al testosterone. Il centrocampista francese, risultato positivo al controllo antidoping effettuato in occasione della prima giornata di campionato tra Udinese e Juventus, rischia di rimanere fermo per diversi anni, a seconda dell’entità della squalifica che gli verrà comminata.

Un momento molto complicato per il calciatore dopo una prima stagione dal ritorno in bianconero martoriata dai numerosi infortuni. In attesa di conoscere quella che sarà la strategia difensiva dei sui legali, per cercare di ottenere una pena ridotta rispetto al rischio di uno stop che potrebbe andare dai due ai quattro anni, Pogba rimarrà sospeso dalla Juventus e non potrà chiaramente allenarsi alla Continassa insieme ai compagni.

Con la sospensione del Tribunale Nazionale Antidoping, inoltre, al calciatore verrà garantito il minimo dello stipendio: 42.477 euro lordi all’anno, vale a dire 2180 euro al mese. Un’altra possibilità che nelle prossime settimane verrà senz’altro presa in considerazione dalla Juventus, riguarda inoltre la rottura del contratto con il centrocampista francese, attualmente in scadenza nel giugno 2026.

Annuncio UFFICIALE, Deschamps sul caso Pogba: “Sono molto triste”

Su quanto avvenuto nelle ultime settimane a Pogba, si è pronunciato questo pomeriggio un allenatore a lui molto vicino, vale a dire il commissario tecnico della Nazionale Francese Didier Deschamps.

Questo il messaggio di vicinanza da parte del ct verso il centrocampista della Juventus nella conferenza stampa che si è tenuta questo pomeriggio: “Sono molto triste per Paul. Gli sono successe molte cose ultimamente. La situazione è complicata. Si difenderà. Deve difendersi… Ma sarà una procedura molto lunga. Tutto è iniziato con questa perizia di un campione. Sono in contatto con Paul. Lo sostengo in queste difficoltà. Non so quanto tempo ci vorrà. Poi non posso rispondere sul suo futuro nella squadra francese. Non posso avere una posizione categorica o radicale. Non so cosa gli riserverà il futuro. È tra parentesi. Mi auguro che possa già riappropriarsi dei suoi mezzi. Ci vorrà un po’”.