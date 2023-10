Bologna, il tesoretto di Thiago Motta: 40 milioni per i suoi gioielli

Il Bologna, grazie al lavoro svolto fino a questo momento da Thiago Motta, ha un tesoretto da circa quaranta milioni per i suoi gioielli

Nell’ultimo turno di campionato, il Bologna ha fatto visita all’Inter; una partita iniziata malissimo per i ragazzi di Thiago Motta che si sono ritrovati sotto di due gol nel giro di pochissimo tempo. Una delle caratteristiche del Bologna, in questa prima parte di stagione, è sempre stata la capacità di non mollare mai e di restare dentro la partita.

Caratteristica confermata anche a San Siro con il Bologna capace prima di rientrare in partita con Orsolini e poi di pareggiare con Zirkzee. Un punto preziosissimo per la squadra che conferma uno stato di forma decisamente importante; dopo la sconfitta, alla prima partita di campionato contro il Milan, i ragazzi di Thiago Motta non hanno più perso fermando anche squadre importanti come Juventus, Napoli e appunto Inter.

Abbiamo detto dei due marcatori del Bologna in casa dell’Inter: prima Orsolini e poi Zirkzee, due giocatori fondamentali all’interno del sistema di gioco di Motta. L’azzurro, dopo l’avvio tra alti e bassi, ha trovato grande continuità con la tripletta realizzata all’Empoli e il rigore messo alle spalle di Sommer.

Per quanto concerne il classe 2001, invece, parliamo di un giocatore in grado di far giocare bene la propria squadra e di portare soluzioni decisamente importanti all’interno del sistema di gioco del Bologna. Giocatori che, grazie al lavoro di Thiago Motta, hanno raddoppiato il loro valore.

Bologna, tesoretto Orsolini-Zirkzee: valgono quaranta milioni

Il lavoro che sta facendo Thiago Motta è sotto gli occhi di tutti; il suo Bologna ha una precisa identità di gioco e, indipendentemente dall’avversario, cerca sempre di fare la partita e proporre il proprio calcio. Due dei principali interpreti di questa squadra sono, senza ombra di dubbio, Orsolini e Zirkzee.

L’esterno offensivo e l’attaccante hanno raddoppiato il proprio valore e ora valgono almeno quaranta milioni di euro in totale. Una cifra importante per un club che, con un prezzo del genere, potrebbe andare a rinforzare la propria squadra nel migliore dei modi. Bisogna, però, sottolineare come il progetto del Bologna sia piuttosto chiaro e la voglia è quella di tenere i propri gioielli.

Al momento, è giusto dirlo, non ci sono trattative in corso; bisogna solamente andare a sottolineare lo straordinario lavoro di Thiago Motta con una squadra pronta a vivere una stagione da protagonista anche grazie a due giocatori come Orsolini e Zirkzee, elementi imprescindibili per il Bologna.