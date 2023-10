A centrocampo manca un tassello: l’Inter ha bisogno del vero Frattesi

Dopo un buon inizio, Davide Frattesi, a causa di un infortunio muscolare, non ha potuto aiutare l’Inter nelle ultime sfide: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria di personalità e potenza a San Siro contro il Benfica di Schmidt, ha avuto una battuta d’arresto, pesante soprattutto dal punto di vista del morale, contro il Bologna del grande ex Thiago Motta.

I nerazzurri infatti sono riusciti a dilapidare il bottino di un doppio vantaggio rimediando soltanto un punto contro i felsinei. Un passo falso che è costato la vetta alla Beneamata in favore del Milan di Stefano Pioli, vincente a Genova contro il Genoa non senza polemiche. Nella ripresa del match di San Siro contro il Bologna, l’Inter ha faticato a creare occasioni degne di nota. Ai nerazzurri è mancato un po’ di brio in attacco, ma anche in trequarti dove le prestazioni di Nicolò Barella non sembrano ancora essere ai livelli del finale della scorsa stagione. E’ per questo che alla Beneamata serve la versione migliore di Davide Frattesi, grande colpo dell’estate di calciomercato, che è stato fermo ai box per diverse settimane a causa di un problema muscolare.

Al rientro dalla sosta l’esame della verità per l’Inter e Frattesi

Al rientro dalla sosta per le nazionali, l’Inter di Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, che magari in questo momento potrebbe pentirsi di aver scelto la Beneamata a discapito proprio del Milan, dovrà essere di certo uno dei protagonisti del rilancio nerazzurro a caccia della vetta della Serie A.

L’Inter ha bisogno della fisicità, ma anche degli strappi e del dribbling del giovane centrocampista, fondamentale per dare fiato ai titolarissimi e per fornire soluzioni di stampo differente rispetto a quelle offerte da Mkhitaryan e Barella.