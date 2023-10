Roma, Mourinho: “Non sono ottimista su Dybala. Futuro? So cosa voglio”

José Mourinho non si nasconde: dopo la vittoria di Cagliari, il tecnico parla di Dybala, futuro e momento della sua Roma

La Roma vince a Cagliari e arriva nel migliore dei modi alla sosta del campionato. Il tecnico giallorosso commenta la prestazione della sua squadra e si sofferma su alcuni dei temi più caldi in casa Roma.

È un José Mourinho trasparente quello che ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria sul Cagliari. Una partita macchiata dall’infortunio rimediata da Dybala e in merito lo Special One non ha usato giri di parole: “Non c’è ottimismo, mi fido sempre dei miei giocatori. Se lui non è ottimista, non lo sono nemmeno io. I dettagli medici li daranno i dottori dopo gli esami”.

Parlando della partita, ha convinto la scelta di giocare con due mediani: “Abbiamo cercato un po’ più di solidità. Dopo Genova abbiamo pensato che, a parte Renato Sanches, non abbiamo grande velocità in mediana, quindi abbiamo cercato più solidità lì in mezzo, abbiamo trovato un po’ più di equilibrio e compattezza. In panchina in mediana avevo solo Pagano e Pisilli e quando abbiamo preso tre gialli a centrocampo, è diventata dura per noi”.

Roma, le parole di Mourinho dopo la vittoria di Cagliari

Impossibile non commentare le recenti voci su un possibile esonero in caso di sconfitta a Cagliari: “Lavoro con i giocatori ogni giorno e questo staff. Lavoriamo ogni giorno con magazzinieri e il gruppo di lavoro totale abbiamo pensato solo a vincere partita dopo partita, non ad altro”.

Il tecnico lusitano, dunque, non dà peso alle voci sul suo futuro: “Sono uno che si isola molto, non ho una vita sociale elevata. Vivo isolato dai rumors che arrivano da fuori. Non sono un bambino, so perfettamente quello che voglio per me. Sono molto contento per la vittoria, ma non sono contento per gli 11 punti in classifica, pero siamo lì e abbiamo vinto tre partite di fila dopo Genova. Sicuramente perdiamo Paulo per abbastanza tempo, vediamo se riusciamo a recuperare gli altri quattro infortunati. Complimenti ai ragazzi“.

Infine, sui rapporti con la proprietà: “Ho il contratto fino al 30 giugno del 2024, so perfettamente che voglio dare tutto quello che posso dare alla Roma e non c’è nessun problema. Io cerco di aiutare i ragazzi a prendere i risultati che i tifosi, noi e la società vogliono”