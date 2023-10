Roma, ko al ginocchio per Dybala: fuori in lacrime

Problemi ancora con gli infortuni in casa Roma, Paulo Dybala si infortuna al ginocchio contro il Cagliari ed esce in lacrime

Un gran primo tempo per la Roma a Cagliari, concluso avanti di due reti con l’uno-due in un minuto firmato da Aouar e Lukaku, ma non c’è pace per i giallorossi. Ennesimo infortunio e stavolta la vittima è eccellente: Paulo Dybala. Un problema fisico per l’argentino che desta molta preoccupazione.

Poco prima dell’intervallo, un contrasto duro e fortuito a centrocampo fa sì che la ‘Joya’ finisca a terra, duramente colpita al ginocchio sinistro. Il giocatore resta a terra in lacrime, non riuscendo a continuare la sfida. Cambio immediato e dentro Andrea Belotti al suo posto. Ora Mourinho dovrà attendere notizie dai medici per capire l’entità dell’infortunio.