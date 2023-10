Niente rinnovo: Barella ceduto per 90 milioni

Nicolò Barella rimane nel mirino delle big di Premier League: il Newcastle prepara l’assalto al centrocampista dell’Inter e della Nazionale

Nuovo passo falso dell’Inter in campionato dopo il KO interno contro il Sassuolo. Solo 2-2 per i nerazzurri con il Bologna nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A.

Alla squadra di Simone Inzaghi non è bastato il doppio vantaggio firmato da Acerbi e Lautaro Martinez per conquistare i tre punti e continuare il cammino in vetta insieme al Milan, vincente invece sul campo del Genoa. Il tecnico non ha nascosto la sua rabbia per i due punti lasciati per strada e puntando il dito contro le disattenzioni di alcuni singoli. Certamente non ha brillato nel pomeriggio di San Siro anche Nicolò Barella, protagonista finora di un inizio di stagione con più ombre che luci. Il nazionale azzurro ha faticato pure contro la formazione dell’ex Thiago Motta e sul suo conto non si placano i rumors di mercato.

Calciomercato Inter, pressing Newcastle su Barella

L’Inter nelle prossime settimane affronterà anche il tema sul rinnovo dell’ex Cagliari, al momento in scadenza nel giugno 2026.

Barella continua però a essere l’oggetto del desiderio delle big d’Europa, specialmente della Premier League. Oltre al Liverpool, negli ultimi tempi è soprattutto il Newcastle ad aver drizzato le antenne per il pilastro dell’Inter, ritenuto un obiettivo prioritario per la prossima finestra di mercato dalla dirigenza dei ‘Magpies’ come scrive la testata ‘Fichajes.net’. I bianconeri d’Inghilterra vorrebbero ricomporre già a gennaio la coppia della Nazionale Barella-Tonali nel centrocampo di Howe insieme a Bruno Guimaraes. Strapparlo all’Inter però non sarà facile considerando la trattativa in ballo per il rinnovo e la valutazione del cartellino del 26enne centrocampista da 90 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Newcastle per la finestra invernale punterebbe anche su Sané in caso di addio al Bayern Monaco e su Guehi, rivelazione del Crystal Palace.