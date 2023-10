Milan, per Giroud cambia anche il ruolo ‘ufficiale’

Una serata da protagonista inatteso per Giroud in Genoa-Milan, curiosità tra i rossoneri dopo la prodezza del francese

Olivier Giroud decisivo in Genoa-Milan, entrando della panchina, ma non con il gol della vittoria. Quello è stato di Pulisic. Ma con una parata salva risultato, da portiere, dopo aver preso il posto dell’espulso Maignan.

Una uscita bassa su un attaccante lanciato a rete, incredibile ma vero. Il francese si è dimostrato ancora una volta preziosissimo, regalando uno degli highlight che, ne siamo già sicuri, saranno tra i simboli di questa stagione calcistica. E il Milan omaggia il suo bomber in maniera particolare. Vale a dire, iscrivendo il suo nome, sul sito ufficiale, nella lista dei portieri. Chissà che per Maignan non ci sia un concorrente a sorpresa d’ora in poi…