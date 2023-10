Inter-Juve all’improvviso: affare ‘Galactico’ già a gennaio

Il prossimo calciomercato invernale potrebbe avere tra le protagoniste anche le due storiche rivali. Ecco le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Inter contro Juventus, ci risiamo. Riecco la storica sfida tra le acerrime rivali, non sul campo bensì sul calciomercato stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna.

In mezzo al campo c’è qualcosa che non va, qualcosa da sistemare. Il riferimento è più ai bianconeri che ai nerazzurri, che nelle ultime ore della scorsa finestra estiva hanno di fatto completato il reparto con l’innesto a zero dell’olandese Klaassen.

Ma se a gennaio uscisse Sensi, in scadenza a giugno, ecco che anche Marotta e soci potrebbero tuffarsi nel mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista. Precisamente di una mezz’ala tecnica, che tanto comodo farebbe alla squadra di Allegri, con la vittoria nel derby col Torino portatosi a meno 2 da quella di Inzaghi, fermata invece in casa dall’ottimo Bologna.

A proposito di rinforzi a centrocampo, ‘El Nacional’ rilancia per Inter e Juve la candidatura di Dani Ceballos.

Ventisette anni compiuti lo scorso agosto, lo spagnolo è rimasto al Real Madrid rinnovando fino al 2027. Obiettivo, trovare più spazio rispetto alla scorsa stagione. Fin qui, però, sta accadendo l’esatto contrario: anche per qualche acciacco fisico, il classe ’96 di Utrera ha collezionato appena 73′ in questo inizio di stagione. Zero gare da titolare. Causa un Bellingham straripante, Ancelotti non sta dando grande spazio a Modric e Kroos, figurarsi a Ceballos che ora mediterebbe l’addio. Già a gennaio.

Calciomercato Inter e Juventus, Ceballos in Premier se lascia il Real Madrid

Florentino Perez non regalerà di certo il cartellino di Ceballos. Lo spagnolo ha altri quattro anni di contratto, per cui chi lo vorrà dovrà mettere mani al portafoglio. Inter e Juve, a detta della medesima fonte, lo volevano a inizio estate scorsa, prima che prolungasse con le ‘Merengues’.

Per la finestra di riparazione, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, in pole ci sarebbe l’Aston Villa dove milita il nostro Nicolò Zaniolo. Gli inglesi sono allenati da Unai Emery, allenatore che stima molto Ceballos avendolo peraltro già allenato nel 2019 all’Arsenal.