Impresa della Fiorentina: il Napoli esce tra i fischi

La Fiorentina conferma il grande avvio di stagione e sconfigge i campioni d’Italia al Maradona

Il posticipo dell’ottava giornata di Serie A ha regalato una grande partita. La Fiorentina, trascinata da un enorme Jack Bonaventura, ha vinto 1-2 contro il Napoli, agganciando la Juve al terzo posto.

Gli ospiti la sbloccano subito, passando in vantaggio al 7′ grazie al sinistro chirurgico di Brekalo. Il Napoli fatica a reagire e, dopo un primo tempo a fiammate, la riprende in pieno recupero con Osimhen, bravo a guadagnarsi un calcio di rigore e trasformarlo. Nel secondo tempo è ancora la Fiorentina a trovare la via del gol grazie al solito Bonaventura, che da dentro l’area di rigore trafigge Meret. La Viola riesce a resistere agli assalti finali del Napoli, che ha tentato invano di evitare la seconda sconfitta interna del campionato, e nel recupero chiude i conti con il gol di Nico Gonzalez, che fissa il punteggio finale sull’1-3.

Napoli, la vetta si allontana

Quella rimediata stasera è una sconfitta dolorosa per Rudi Garcia e compagni che, dopo un avvio di stagione altalenante, vedono la vetta della classifica allontanarsi di sette lunghezze.

La formazione campana, che sembrava rientrata in carreggiata dopo il pari di Osimhen dal dischetto, non è riuscita a completare la rimonta nel secondo tempo, venendo invece colpita due volte da Bonaventura e Nico Gonzalez. Una sconfitta, inaspettata dopo le ultime due brillanti vittorie, che rispolvera alcuni fantasmi per i tifosi dei campioni d’italia. E gli assordanti fischi a fine partita, inequivocabili, esprimono chiaramente il punto di vista di chi era presente sugli spalti del Maradona.