Il Sassuolo si gode Knezovic: il talento croato incanta in Primavera

Tre gol e un assist in questo inizio di stagione per il classe 2005 che i neroverdi hanno preso dal Cibalia nell’estate 2022

Un talento croato, l’ennesimo che si mette in mostra nel calcio italiano. Parliamo di Borna Knezovic, uno dei migliori prospetti che può annoverare in questo momento il Sassuolo, che sta investendo molto sul proprio settore giovanile contando sull’abilità di Palmieri (il responsabile del settore giovanile) ritenuto il migliore del settore.

Knezovic lo ha strappato un anno e mezzo fa al Cibalia e a una concorrenza numerosa. L’investimento appare del tutto indovinato, dopo un periodo di ambientamento e apprendimento il trequartista classe 2005 sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale che, addetti ai lavori, giudicano enorme. Tanto che non si esclude una convocazione nell’immediato in prima squadra.

Di 3 gol e 1 assist il bottino del diciottenne (alto quasi un metro e novanta) in cinque partite di campionato. L’ultimo ieri alla Roma, prima ancora la doppietta all’Atalanta.

Su Knezovic risultano esserci già diversi club, si parla anche di qualche big italiana, ma il Sassuolo vuole tenerselo stretto. Valorizzarlo, puntarci e solo in futuro rivenderlo per realizzare (il ragazzo è arrivato a zero) un’altra ricca plusvalenza.