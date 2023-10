DIRETTA Serie A, Napoli-Fiorentina: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Napoli-Fiorentina chiude l’ottava giornata di Serie A, Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida del Maradona

Ricca di polemiche arbitrali e di risultati a sorpresa, l’ottava giornata di campionato chiude i battenti questa sera con il big match Napoli-Fiorentina. Reduci dalle delusioni europee (sconfitta contro il Real Madrid e pari casalingo contro il Ferencvaros), le due squadre si affrontano per i piani alti della classifica di Serie A.

Entrambi a quota 14 punti, azzurri e viola in caso di vittoria raggiungerebbero al terzo posto la Juventus, vittoriosa nel derby contro il Torino. La squadra allenata da Rudi Garcia va a caccia del terzo successo consecutivo in campionato. Una sfida non certo semplice per i padroni di casa. Nelle ultime cinque sfide giocate in Campania, tra Coppa Italia e Serie A i toscani hanno collezionato ben tre vittorie. Osimhen e compagni proveranno a sfruttare i due giorni di riposo in più rispetto all’undici allenato da Vincenzo Italiano, costretto a fare un po’ di turnover per non spremere troppo i suoi giocatori. Calciomercato.it seguirà la sfida del “Maradona” in tempo reale.

Napoli-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in TV

In programma domenica 8 ottobre alle 20.45, Napoli-Fiorentina verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Ecco le probabili formazioni della partita:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan, Bonaventura; Ikonè, Nzola, Brekalo. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 21; Inter 19; Juventus 17; Napoli* e Fiorentina* 14; Atalanta 13; Lecce, Monza e Frosinone 12; Bologna e Roma 11, Sassuolo e Lazio 10; Torino 9; Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari 2.

*una partita in meno